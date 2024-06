Lahôdky pre gurmánov aj zdravé grilovanie: Tesco na BBQ sezónu ponúka 130 špecialít

20.6.2024 (SITA.sk) -"Grilovacia sezóna plná noviniek a výhodných ponúk trvá v Tescu pre veľký záujem zákazníkov až do septembra. Obľuba BBQ produktov každý rok výrazne stúpa, a preto sa snažíme mať najširšiu ponuku na trhu s množstvom noviniek za skvelé ceny, aby si u nás vybral každý. Pod značkou Tesco Grill Master prinášame špeciality pre všetkých zákazníkov, či už sú to mäsoví gurmáni, flexitariáni, vegetariáni alebo vegáni, aby si letné BBQ chute mohli vychutnať všetci členovia rodiny či partia priateľov spoločne," hovoríTesco zákazníkom ponúka v rámci čerstvých potravín až. Viac ako polovicu ponuky tvorí vlastná značka reťazca Grill Master s vynoveným dizajnom. Zákazníci ich nájdu na jednom mieste, zvyčajne v čelách chladiarenských regálov a celý priestor je výrazne označený pre lepšiu viditeľnosť."Tento rok sme pre párty nadšencov pripravili 40 noviniek najmä v oblasti pečiva a údenín. Pripravili sme širokú ponuku čoraz žiadanejších hamburgerových žemlí, ktoré sme doplnili o kváskové a bezgluténové verzie. K dispozícii sú aj proteínové bagetky či hotdogové pečivo," prezrádzaa dodáva: "Novinkou je bravčový steak tomahavk aj s časťou rebra a mäsá v nových exotických marinádach, ako napríklad kuracie stehná v marináde kokos a mango či kuracie krídelká arrabiata. Dlhodobo sú však víťazom grilovania na Slovensku hamburgerové mäsá, steaky a absolútnym hitom sú pre zákazníkov klobásky. Pre fajnšmekrov sme zaradili do ponuky extrémne pálivé klobásky pod názvom Brutálna klobása, pivné párky aj klobásky so syrom."Dnes však už BBQ hodovanie nemusí byť nevyhnutne o grilovanom mäse. Radosti z grilovaného jedla si môžu vychutnať aj vegáni a vegetariáni, ktorým Tesco okrem iného ponúka syry na grilovanie s rôznymi príchuťami, šampiňóny portobello a tofu. V ponuke sú tiež flexitariánske burgre a klobáska, ktoré okrem mäsa a korenín obsahujú aj 30 % zeleniny či strukoviny. Grilované špeciality výborne doplní chutné pečivo, omáčky a marinády či široký výber zeleniny prevažne od lokálnych dodávateľov.V hitparádedlhodobo na prvých miestach kraľujú šumivé vína typu prosecco a ochutené vína. Novinkou sú napríklad perlivé vína s netradičnými príchuťami ako mojito, marhuľa či čierne ríbezle aj v plechovkovom balení. Fanúšikovia vlastnej značky Tesca Finest toto leto v ponuke nájdu nové balenia prosecca vo veľkostiach 0,2 l a 0,375 l. "Tento rok pre veľký záujem výrazne rozširujeme ponuku dealkoholizovaných vín pre všetkých, ktorí nepijú alkohol," prezrádzaTesco pre zákazníkov pripravilo novinky v najobľúbenejších kategóriách – v nealko radleroch, minerálkach a v kolových nápojoch.Tesco ako prvý reťazec na Slovensku v júni spustil predaj, ktorý je praktickým riešením pre osvieženie sa počas horúcich letných dní. "Novinka je určená pre všetkých zákazníkov, ktorí si radi vychutnajú chladené nápoje. Už po prvom týždni predaj vzrástol o vyše 500 %, čo ukazuje záujem zákazníkov o netradičnú novinku," dopĺňa Zeman. Od júla bude pohárik s ľadom a vekom dostupný nielen vo všetkých hypermarketoch, ale aj v supermarketoch Tesca.Informačný servis