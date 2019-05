Lajčák: Čiastočné odstúpenie Iránu od jadrovej dohody ju neruší

Miroslav Lajčák, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Brusel 13. mája (TASR) - Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa v pondelok v Bruseli nestretli na spoločnom rokovaní so svojim americkým rezortným partnerom Mikeom Pompeom. Ten do Bruselu nečakane zavítal v deň zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci, aj pre napätú situáciu s Iránom, avšak šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová naplánovala rokovania s ním až po uzavretí bežnej pracovnej agendy Rady ministrov.Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, podľa ktorého na týchto rokovaniach budú okrem Mogheriniovej a Pompea aj diplomati Británie, Francúzska a Nemecka, čiže krajín, ktoré boli spolu s Čínou, Ruskom a Spojenými štátmi signatármi jadrovej dohody s Iránom. Spojené štáty pred rokom od tejto dohody odstúpili.Británia a Nemecko na okraj pondelňajších rokovaní v Bruseli vyjadrili znepokojenie nad zvyšovaním napätia na Blízkom východe, keď Američania uplynulý týždeň vyslali do oblasti Perzského zálivu lietadlovú loď a ďalšie bojové plavidlá a bombardéry.Lajčák pripomenul, že EÚ má od začiatku jasnú a konzistentnú pozíciu. Únia privítala dohodu o kontrole iránskeho jadrového programu a oceňuje, že Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) má plnohodnotný prístup k jadrovým zariadeniam v Iráne, pričom všetky doterajšie správy potvrdili, že Teherán plní svoje záväzky. Únia vlani vyjadrila rozčarovanie nad rozhodnutím Spojených štátov vycúvať z dohody, na čo Irán nedávno zareagoval odstúpením od istých článkov.vysvetlil Lajčák. Zároveň vyjadril nádej, že večerné rokovania Pompea s európskou trojkou (Británia, Francúzsko, Nemecko) a Mogheriniovou povedú k upokojeniu vášní.dodal.Na otázku TASR, či diplomati EÚ hovorili aj o iránskom "ultimáte", keď Teherán minulý týždeň poskytol dvojmesačnú lehotu zvyšku signatárskych krajín na to, aby dodržali svoje sľuby chrániť bankový a ropný sektor pred americkými sankciami, Lajčák odpovedal, že Rada ministrov o tomto bode nerokovala. Podľa neho aj preto, že treba počkať na výstup rokovaní "európskej trojky" s Pompeom, pričom ostatné krajiny EÚ uvedenú trojicu krajín uznávajú ako predstaviteľov celej Únie v tomto procese.zhodnotil Lajčák postoj EÚ.(spravodajca TASR Jaromír Novak) svi