Slovenské predsedníctvo v OECD bude riešiť digitalizáciu ekonomiky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. mája (TASR) – Ohrozenie pracovných miest digitalizáciou ekonomiky, nové zručnosti potrebné v čase digitalizácie i zdaňovanie digitálneho priestoru. Aj to sú témy, ktoré prináša slovenské predsedníctvo v rade Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na stretnutie na ministerskej úrovni, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň v Paríži. Stretnutie by malo vyvrcholiť podpisom Ministerského vyhlásenia k téme digitalizácie, ktoré by bolo základom aj pre ďalšie globálne fóra, akými sú G20 či G7, povedala v pondelok stála predstaviteľka Slovenska pri OECD Ingrid Brocková.Podpis Ministerského vyhlásenia však nie je podľa Brockovej meradlom úspechu slovenského predsedníctva. Spoločné vyhlásenie sa totiž nepodarilo pre rozdielne postoje krajín podpísať už dva roky po sebe.povedala Brocková. Príprave ministerského stretnutia predchádzala aprílová návšteva veľvyslancov OECD a jej generálneho tajomníka Ángela Gurríu v Bratislave.dodala Brocková. Celý OECD týždeň je podľa nej tiež pripravovaný ako príležitosť na prezentáciu možností Slovenska v tejto oblasti.Súčasťou OECD týždňa v Paríži bude okrem ministerského stretnutia aj OECD Fórum, v ktorom dostanú okrem zástupcov verejného sektora priestor aj predstavitelia súkromnej sféry, občianskej spoločnosti, obchodných združení či akademickej komunity. Na OECD Fóre sa počíta s vystúpením podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície SR Richarda Rašiho (Smer-SD) a štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Norberta Kurillu. Organizátori Fóra pozvali aj primátora Bratislavy Matúša Valla, či zástupcov viacerých slovenských firiem.Slovensko bude ministerskému zasadnutiu Rady OECD predsedať prvý raz od svojho vstupu do tejto organizácie v roku 2000. Zároveň je Slovensko historicky prvou krajinou stredoeurópskeho regiónu v takejto funkcii. Za tému svojho predsedníctva si krajina zvolilaSlovenskú delegáciu povedie predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), ďalšími členmi delegácie budú podpredseda vlády SR pre informatizáciu a investície Richard Raši (Smer-SD), minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), bývalý minister financií a menovaný guvernér NBS Peter Kažimír (Smer-SD), ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) a minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).