Lajčák: Čierna Hora je jasným lídrom integračného procesu do EÚ

Na archívnej snímke Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budva 7. mája (TASR) - Čierna Hora je modelom a príkladom európskej integrácie pre ostatné krajiny vo svojom regióne. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák to uviedol v utorok v prvý deň svojej návštevy Čiernej Hory.Cesta do Čiernej hory je podľa jeho slov začiatkom ďalšej etapy ciest v rámci slovenského predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), a tou sú návštevy misií v krajinách juhovýchodnej Európy. Podľa úradujúceho predsedu OBSE ide o krajiny," zhodnotil Lajčák. "povedal minister, ktorý má podľa vlastných slov k tejto krajine osobitný vzťah.Prítomnosť misie OBSE má podľa Lajčáka opodstatnenie aj v tejto krajine, pretože tu pôsobí ". Misia tu okrem ďalších oblastí "Lajčák rokoval v utorok v Podgorici s čiernohorským prezidentom Milom Djukanovičom a v meste Budva ležiacom na pobreží Jadranského mora so svojím rezortným partnerom Srdjanom Darmanovičom. Šéf slovenskej diplomacie sa ešte v utorok večer v Budve stretne s rezortnými partnermi z členských krajín regionálnej organizácie Jadransko-Iónskej iniciatívy.V stredu má na programe rokovania s predsedom parlamentu Ivanom Brajovičom a predsedom vlády Duškom Markovičom. Okrem stretnutí s najvyššími predstaviteľmi krajiny absolvuje rozhovory so zástupcami mimovládnych organizácií a navštívi misiu OBSE.Minister Lajčák si taktiež v stredu prevezme čestný doktorát na Univerzite Čiernej Hory. V Podgorici slávnostne odovzdá bilaterálnu pomoc pre jedno z najstarších gymnázií v meste Pljevlja na severe krajiny a pre jedinú štátnu nemocnicu v Podgorici.Čierna Hora je zatiaľ posledným členom Severoatlantickej aliancie a oficiálnym kandidátom na vstup do Európskej únie. Podgorica má otvorených 32 z 33 prístupových kapitol a predbežne uzatvorené tri. Poslednú zostávajúcu kapitolu - hospodárska súťaž - chce krajina otvoriť počas rumunského predsedníctva v Rade EÚ.OBSE zohráva v Čiernej Hore dôležitú úlohu: poskytuje technickú pomoc pri budovaní inštitúcií, pomáha v legislatívnych procesoch, projektoch zameraných na environmentálnu oblasť, či pri podpore ochrany ľudských práv a slobody médií. Podgorica svoj záujem o pokračovanie spolupráce s OBSE potvrdila nedávno počas návštevy generálneho tajomníka OBSE Thomasa Gremingera.