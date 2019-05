Páchateľ prvého prepadu banky na Špicbergoch dostal 14 mesiacov

Ilustračné foto Foto: TASR/Polícia Foto: TASR/Polícia

Oslo 7. mája (TASR) - Ruský občan, ktorý sa vlani v decembri zapísal do dejín nórskeho súostrovia Špicbergy ako prvý páchateľ prepadu banky, bol súdom v nórskom meste Tromsö, odsúdený na 14 mesiacov väzenia. S odvolaním sa na denník Svalbardposten o tom informoval ruský spravodajský portál Novaja gazeta.Okrem trestu väzenia musí 30-ročný Rus každému z troch zamestnancov banky vyplatiť po 20.000 nórskych korún (po 2050 eur) ako odškodné.Rus sa zatiaľ nerozhodol, či sa proti rozsudku odvolá. Jeho advokát Ulf Hansen v rozhovore pre televíziu NRK uviedol, že prokuratúra pre jeho mandanta žiadala oveľa prísnejší trest. Obhajoba zasa rátala s nižším trestom.Prvá banková lúpež v dejinách Špicberg sa odohrala 21. decembra 2018 v meste Longyearbyen.Miestne médiá vtedy informovali, že Rus pôvodne pricestoval na súostrovie, aby tam kvôli zložitej životnej situácii spáchal samovraždu. Voľbu súostrovia zdôvodnil tým, že sa dozvedel, že sa tam dá ľahko zaobstarať zbraň. Keď sa mu samovraždu spáchať nepodarilo, rozhodol sa pre lúpež, aby sa dostal do väzenia a nemusel sa vracať domov, do Ruska.Rus z banky ulúpil 70.000 nórskych korún (7172 eur). O nejaký čas do banky prišiel znova, aby peniaze vrátil, ale bankoví úradníci ho už vtedy obmedzili na slobode. Privolaní policajti Rusa zatkli. Počas výsluchu sa k prepadnutiu banky priznal.