Lajčák:Irán si zľavovaním zo záväzkov jadrovej dohody oslabuje pozíciu

Brusel 11. novembra (TASR) - Postupné oslabovanie záväzkov jadrovej dohody medzi Iránom a svetovými mocnosťami oslabuje pozíciu samotného Iránu. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák po skončení pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.Lajčák pripomenul, že hlavné témy ministerských rokovaní boli situácia v Afganistane po prezidentských voľbách, jadrová dohoda s Iránom a situácia na Blízkom východe, kde EÚ ocenila prímerie v Jemene a snahy o stretnutie regionálnych aktérov pre riešenie tejto krízy, ako aj právny rámec možných sankcií voči Turecku v súvislosti s vrtmi v cyperských vodách. Diplomati sa na pracovnom obede stretli so sudánskym premiérom Abdallom Hamdúkom, ktorý podľa Lajčáka zhodnotil najnovší vývoj v tomto štáte a ubezpečil EÚ, že Sudán už nie je tou krajinou ako za bývalého prezidenta Umara Bašíra a že jeho vláda chce riešiť boj s korupciou, otázky právneho štátu či zastúpenie žien vo verejnom živote.V súvislosti s Iránom sa podľa Lajčákových slov ministri sústredili na najnovší vývoj okolo Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA), čiže jadrovej dohody z roku 2015, v kontexte ďalšieho obmedzovania dodržiavania iránskych záväzkov z tejto dohody. Lajčák priznal, že to nie je dobrý vývoj, a upozornil, že Únia si počká na konkrétne stanovisko Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a tiež na výsledok pondelňajších parížskych rokovaní európskych signatárov tejto dohody - Francúzska, Nemecka a Británie.vysvetlil šéf slovenskej diplomacie.Minister zahraničných vecí Nemecka Heiko Maas v Bruseli naznačil, že EÚ môže proti Iránu využiť mechanizmus opatrení, ktoré dohoda pripúšťa. Lajčák v tejto súvislosti zdôraznil, že návrh ďalších krokov by mal vzísť zo stretnutia troch európskych signatárov tejto dohody.vysvetlil Lajčák. Dodal, že tento stav má negatívny vplyv na ekonomickú situáciu v Iráne, avšak iránska taktika postupného ustupovania od svojich záväzkov je kontraproduktívna. Oslabuje jadrovú dohodu a lojalitu k tejto dohode.Irán aj napriek v poradí už štvrtému obmedzeniu dodržiavania dobrovoľných záväzkov, ktoré prijal v roku 2015, neporušuje žiadne záväzky zo zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Zľavovanie z dobrovoľných záväzkov nie je podľa Lajčáka dôvodom na sankcie zo strany EÚ, pričom netreba zabudnúť, že ako prvé a v plnom rozsahu od tejto dohody odstúpili USA.opísal situáciu Lajčák. Únia by podľa jeho slov nemala hovoriť o "trestaní" Iránu, ale hovoriť o tom, aby sa dohoda, ktorá prináša viac mieru a stability pre región a ktorá je úspechom európskej diplomacie, vrátila do stavu, v akom bola pôvodne podpísaná.