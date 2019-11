Zrekonštruovali cestný most nad železničnou traťou pri Nižnej Myšli

Na snímke zrekonštruovaný most nad železničnou traťou Košice - Čierna nad Tisou pred obcou Nižná Myšľa, okres Košice-okolie, 11. novembra 2019. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nižná Myšľa 11. novembra (TASR) – Cestný most nad železničnou traťou pred obcou Nižná Myšľa v okrese Košice-okolie bol dlhodobo v zlom technickom stave. Po kompletnej rekonštrukcii, ktorá stála 288.000 eur a financoval ju Košický samosprávny kraj, ho v pondelok slávnostne otvorili.Práce na moste M 2788 sa začali koncom júna, ukončili ich v uplynulých týždňoch.uviedol pre novinárov konateľ spoločnosti Izolex Bau Richard Havrilla. Špecifickou bola rekonštrukcia vzhľadom na železničnú trať medzi Košicami a Čiernou nad Tisou, dopravu na koľajach museli kvôli opravám postupne odstaviť.Prejazd mosta na ceste III/3368 je obmedzený pre vozidlá do 24 ton. Starosta Nižnej Myšle Miroslav Sisák poukázal na hustú premávku cez most, ako aj cez obec.skonštatoval.Predseda KSK Rastislav Trnka povedal, že kraj eviduje dlhodobo desiatky mostov, ktoré nie sú vo vyhovujúcom stave. V kategórii 5 a 6, teda pred havarijným stavom, je 20 až 30 mostov, a potrebné je podľa neho opätovne diagnostikovať stav ďalších mostov, či neboli nesprávne zaraďované do nižších kategórií. Z toho vyplýva aj záťaž pre budúcoročný krajský rozpočet.povedal.V prípade mosta cez Laborec pri meste Strážske sa podľa Tnnku zatiaľ stále čaká na znalecký posudok vrátane diagnostiky a statického posúdenia. Časť chodníka tohto mosta sa zrútila 14. októbra. Kraj má už pre rekonštrukciu pripravené variantné riešenia.