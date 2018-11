Lajčák: Je dobré, že s USA už nemusíme riešiť bezvízový styk

Na archívnej snímke Miroslav Lajčák. Foto: TASR/Monika Hipmánová Foto: TASR/Monika Hipmánová

Washington 15. novembra (TASR) – Spojené štáty a Slovensko sú dvaja vyzretí partneri a nemusia už riešiť také základné otázky, ako napríklad bezvízový styk, ale môžu sa zameriavať na rozvíjanie investičných príležitostí. Pre TASR to v stredu počas svojej pracovnej návštevy USA povedal slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.uviedol Lajčák.V súčasnosti už je podľa šéfa diplomacie tento vzťah úplne iný. Stále je však čo zlepšovať a Slovensko sa v súčasnosti zameriava na spoluprácu s Kongresom a na hľadanie investičných príležitostí. Lajčák v tejto súvislosti ocenil prácu slovenského veľvyslanectva vo Washingtone.V oblasti ekonomickej spolupráce oboch krajín nevidí Lajčák žiadne problémy a potvrdil, že s americkými firmami pôsobiacimi na Slovensku máme dobrú komunikáciu. Podobne americké firmy v októbri na investičnom fóre v New Yorku ocenili Slovensko ako obchodného a investičného partnera. Slovenský veľvyslanec v USA Ivan Korčok v tejto súvislosti pre TASR uviedol, že sa chce zamerať na to, aby sa teraz aj slovenské firmy vo väčšom presadili na americkom trhu.