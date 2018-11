Voľné parkovacie miesta v centre Nitry vidia vodiči v reálnom čase aj v mobile

ParkDots pomáha slovenským mestám zlepšiť parkovanie

O ParkDots

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

NITRA 15. novembra 2018 (WBN/PR) - Obyvatelia a návštevníci Nitry od môžu novembra zaparkovať v centre jednoduchšie. Do prevádzky bol uvedený systém ParkDots, ktorý v prvej etape pilotného projektu sleduje aktuálnu obsadenosť na parkovisku na Wilsonovom nábreží a na Mostnej ulici. Vodiči majú tieto informácie k dispozícií v mobilnej aplikácií ParkDots, ktorá ich na voľné miesto vie aj navigovať. Samospráva tým napĺňa jeden zo zámerov parkovacej politiky zameraný na zlepšenie súčasnej situácie prostredníctvom moderných inteligentných riešení.Súčasťou nového systému sú IoT (Internet of things) senzory osadené vo vozovke na viac ako stošesťdesiatich parkovacích miestach na uliciach Podzámska a Mostná a na parkovisku na Wilsonovom nábreží. Parkovacie senzory odosielajú informácie o obsadenosti každého miesta do centrálneho systému, odkiaľ ich čerpá mobilná aplikácia ParkDots. Vodiči tak majú neustále aktuálne informácie o voľných miestach, ktoré tak vedia jednoduchšie nájsť. Samospráva získava prostredníctvom administračnej aplikácie štatistické dáta, ktoré im umožnia lepšie pochopiť správanie vodičov a prijímať opatrenia na lepšie využívanie dostupných plôch. Moderné riešenie pre inteligentné mestá je celé dielom slovenských spoločností. Centrálny systém a aplikácie vyvíja PosAm, senzory dodáva spoločnosť Gospace a prenos dát zabezpečuje najnovšia sieť pre internet vecí, NB-IoT, od Slovak Telekom.Po Trnave, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne, Prievidzi a Bratislave je Nitra siedmym miestom na Slovensku, kde ParkDots pomáha zlepšiť situáciu s parkovaním. Onedlho k nim pribudnú aj ďalšie mestá. "Evidujeme veľký záujem o ParkDots na Slovensku aj v zahraničí. Z pohľadu funkčnosti, použiteľnosti aj ceny sa jedná o veľmi zaujímavé riešenie pre mnohé mestá, ako aj súkromné spoločnosti, ktoré prevádzkujú parkoviská," hovorí Martin Budaj, produktový manažér PosAm. "Kvalitu nášho riešenia potvrdzuje aj fakt, že sa stal oficiálnym produktom skupiny Deutsche Telekom pre oblasť smart parkingu pre región DT Europe ," doplnil Michal Bróska, Riaditeľ produktového rozvoja v PosAm.ParkDots je kombináciou najmodernejších mobilných, cloudových a IoT technológií. Okrem sledovania obsadenosti a platieb za parkovanie ponúka aj ďalšie užitočné funkcie. Vodič sa môže nechať navigovať späť k autu, dostane upozornenie v prípade nečakaného odchodu vozidla z parkovacieho miesta a samozrejme môže si dobu parkovania na diaľku predĺžiť.Kľúčovými prvkami riešenia ParkDots sú mobilná aplikácia pre používateľov a centrálny riadiaci systém umiestnený v cloude. Celé riešenie môže byť doplnené o senzory s nezávislým napájaním osadené vo vozovke, ktoré v reálnom čase odosielajú informácie o obsadenosti konkrétneho miesta. Platforma je schopná riešiť parkovanie nielen na uliciach (on-street), ale mimo nich (off-street) a efektívne prepájať rôzne systémy do jedného inteligentného riešenia. Viac o inteligentnom riešení parkovania pre mestá a obce na www.ParkDots.com