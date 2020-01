Lajčák: Je naivné si myslieť, že sa o bezpečnosť slovenských vojakov na misii vieme postarať lepšie

NATO myslí na ich bezpečnosť

Nesmieme vyzerať nedôveryhodne

15.1.2020 (Webnoviny.sk) - O presune slovenských vojakov do Kuvajtu rozhodlo velenie operácie Severoatlantickej aliancie (NATO) a nie slovenská vláda. Pred dnešným rokovaním kabinetu to uviedol šéf rezortu zahraničných vecí Miroslav Lajčák.Zároveň pripomenul, že o bezpečnosť našich vojakov sa stará NATO a je naivné sa podľa neho domnievať, že by sa o ich bezpečie niekto postaral lepšie. Vojaci aliancie sa presunuli z Iraku po tom, ako americký prezident Donald Trump nariadil ešte 3. januára raketový útok na iracké letisko v Bagdade, pri ktorom zabili veliteľa iránskych elitných jednotiek Kuds Kásima Sulejmáního a ďalších osem ľudí.„V priestore sa ocitla dezinformácia, ako keby ich presun z Iraku bol rozhodnutím slovenskej vlády. To tak nie je. Ide o rozhodnutie velenia Aliancie, a tak to má byť. NATO myslí na ich bezpečnosť a je naivné si myslieť, že sa o ich bezpečie dokážeme postarať lepšie,“ povedal Lajčák.Ministra sa novinári pýtali aj na pripravované uznesenie Národnej rady SR, ktoré má prijať parlament na najbližšej januárovej schôdzi. „Nech príjmeme akékoľvek vyhlásenie, dôležité bude, aby sme nevyzerali nedôveryhodne v očiach našich spojencov,“ doplnil.Ozbrojený útok na Blízkom východe vyvolal odozvu aj v zahraničí. Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko vyzvali na upokojenie situácie. Spojené štáty americké vyzvali svojich občanov v Iraku, aby opustili krajinu, pretože sa dajú očakávať odvetné útoky a celková destabilizácia regiónu. Irán po americkej akcii zaútočil raketami na základne Spojených štátov v Iraku.