IKEA sťahuje z predaja hrnček, môže obsahovať nebezpečné chemikálie (foto)

15.1.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Ikea sťahuje z predaja cestovný hrnček Troligtvis. Nedávne výsledky testov totiž ukázali, že obsah chemikálií vo výrobku môže prekračovať predpísané migračné limity.Všetkých zákazníkov, ktorí si kúpili tento cestovný hrnček s označením „Made in India“, preto žiada, aby ho prestali používať. Takisto im odkazuje, aby ho vrátili do obchodného domu Ikea, v ktorom im budú v plnej výške vrátené peniaze. Agentúru SITA o tom informovala Alexandra Strapáková z Ikea Bratislava.Ako uvádza spoločnosť, bezpečnosť výrobkov berú veľmi vážne. Všetky typy ich výrobkov neustále testujú a musia byť v súlade s platnými normami a legislatívou ako aj s ich vlastnými požiadavkami.„Ikea nedávno dostala výsledky testov, ktoré ukazujú, že v spomínaných cestovných hrnčekoch môže obsah dibutylftalátu (DBP) prekročiť povolené migračné limity. Ikea už dlhé roky uplatňuje úplný zákaz na používanie ftalátov vo výrobkoch, ktoré prichádzajú do styku s jedlom, a preto počas prešetrovania problému ukončila predaj týchto cestovných hrnčekov. Pri prešetrovaní sa ukázalo, že problém sa môže týkať hrnčekov s označením 'Made in India' a Ikea teraz hrnčeky sťahuje z predaja aj napriek veľmi nízkemu riziku akéhokoľvek okamžitého negatívneho vplyvu na zdravie,“ vysvetľuje Strapáková v tlačovej správe.Cestovný hrnček Troligtvis sa predával od októbra 2019. Na jeho vrátenie spoločnosti nie je potrebný žiadny doklad o kúpe, akým býva napríklad pokladničný blok. Viac informácií je na stránke www.ikea.sk . Ikea sa ospravedlňuje za akékoľvek nepríjemnosti spôsobené stiahnutím tohto výrobku z predaja.