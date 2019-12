Lajčák:Klimatické zmeny sú jednou z najväčších výziev mladej generácie

Na archívnej snímke Miroslav Lajčák . Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 15. decembra (TASR) - Jednou z najväčších výziev, ktoré čakajú súčasnú mladú generáciu sú klimatické zmeny. Uviedol to v nedeľu v Madride na diskusii s približne 160-timi študentmi z 51 partnerských krajín minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, ktorý tam pricestoval na 14. zasadnutie ministrov zahraničných vecí Stretnutia Ázie a Európy (ASEM FMM14). TASR o tom informoval Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.Minister Lajčák na mladých ľudí apeloval, aby vyvíjali primeraný nátlak na politikov a dali im jasne najavo, že ich pozitívny postoj k tejto otázke považujú za zásadný pre ich ďalšiu budúcnosť.Cieľom stretnutia bolo posilniť prepojenosť medzi oficiálnym procesom ASEM a procesom mladých ASEM počas takzvaného Junior-Senior Leadership Dialogue.Dôležitými témami boli okrem úlohy mládeže aj efektívny multilateralizmus. Šéf slovenskej diplomacie upozornil, že situácia na medzinárodnej scéne sa odkláňa od multilateralizmu smerom k multipolarite. Ako uviedol, zatiaľ čo multilateralizmus znamená vôľu a záujem dohodnúť sa, a hľadať spoločný ideový prienik, multipolarita vedie naopak k presadzovaniu vlastných názorov a záujmov nátlakom a silou. Preto je dôležité, aby zástupcovia jednotlivých krajín spolu viedli dialóg a hľadali riešenia, dodal.Minister Lajčák sa stretol aj so slovenským študentom medzinárodných vzťahov na Stredoeurópskej univerzite Matejom Spišákom, ktorý je jedným z účastníkov nedeľňajšej 9. modelovej konferencie ASEM. Témami ich rozhovoru boli otázky medzinárodnej bezpečnosti, propagandy a šírenia dezinformácií, ako interakcia medzi krajinami Ázie a Európy.ASEM FMM14 potrvá do pondelku 16. decembra.