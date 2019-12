Netanjahu: Brazília údajne plánuje presunúť ambasádu v Izraeli

Na archívnej snímke Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 15. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že syn brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara ho uistil, že Brazília plánuje nasledovať Spojené štáty a v roku 2020 chce svoju ambasádu z Tel Avivu presunúť do Jeruzalema. Informovala o tom agentúra Reuters.Bolsonaro tento krok avizoval už v novembri minulého roka, avšak brazílski predstavitelia nakoniec od toho upustili z obáv pre narušenie vzťahov s arabskými krajinami. Brazília však v marci tohto roku v Jeruzaleme otvorila svoje diplomatické zastúpenie.Syn brazílskeho prezidenta, právnik Eduardo Bolsonaro, uviedol, že jeho otec mu s istotou potvrdil, že sa chystá ambasádu premiestniť do Jeruzalema. Konkrétny termín však nespomenul.Americký prezident Donald Trump v roku 2017 porušil celosvetový konsenzus a Jeruzalem uznal za hlavné mesto Izraela. Spojená štáty vlani v máji ako prvá krajina otvorili v Jeruzaleme svoje veľvyslanectvo.Väčšina vedúcich krajín sveta je pritom presvedčených, že rozhodovanie o statuse Jeruzalema by malo byť predmetom mierových rokovaní s Palestínčanmi.