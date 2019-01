Lajčák: Memorandum vytvára rámec spolupráce v ekonomickej diplomacii

Na snímke predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 28. januára (TASR) – Legislatívny a finančný rámec spolupráce v ekonomickej diplomacii vytvára memorandum, ktoré podpísali v pondelok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) a predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók. Výška finančného rámca by mala byť 100.000 eur ročne.Ide o systémovú organizáciu podnikateľských misií na Slovensko.povedal Lajčák a ocenil spoluprácu s SOPK.povedal Mihók s tým, že podobne to chcú riešiť aj na ďalších úradoch, kde budú na to vytvorené technické podmienky.Za dôležité Mihók považuje zavedenie systému ciest ústavných činiteľov do zahraničia, ak ich sprevádzajú podnikatelia a ďalej prípravu slovenských ekonomických diplomatov. Tam je SOPK pripravená podať informáciu, čo v danom teritóriu potrebuje slovenská ekonomika.V súvislosti s čerpaním finančného rámca uviedol, ak by požiadavky prevyšovali 100.00 eur ročne, bude treba stanoviť priority. "uzavrel predseda SOPK.