V Bratislave možno podať daňové priznanie aj počas nestránkových dní

Bratislava 28. januára (TASR) – Bratislavčania, ktorí musia podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, si svoju povinnosť do konca januára môžu splniť počas rozšírených stránkových hodín. Oddelenie miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici 9 v Petržalke okrem bežných úradných hodín v pondelok a v stredu od 08.00 do 17.00 h prijíma daňové priznania počas tohto týždňa i v štandardne nestránkových dňoch – v utorok od 08.00 do 16.00 h a vo štvrtok od 08.00 h do 18.00 h.pripomína hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.dodala.Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať nielen osobne, ale aj klasickou i elektronickou poštou. K elektronickému podaniu je potrebné mať elektronický občiansky preukaz a službu je možné vybaviť na portáli www.esluzbyba.sk.uviedla Onufer.Všetky informácie a aj formuláre a tlačivá si môžu daňovníci pozrieť a stiahnuť z webovej stránky hlavného mesta www.bratislava.sk v sekcii dane alebo na www.esluzbyba.sk.