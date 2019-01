Lajčák na pôde NATO informoval o prioritách SR

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Brusel 29. januára (TASR) - Spojenci z NATO ocenili, že Slovensko sa už na úvod svojho predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) prejavilo ako aktívny hráč a pripravilo dve pracovné misie - na Ukrajine a v Moldavsku. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák, ktorý je úradujúcim predsedom OBSE v roku 2019.Šéf slovenskej diplomacie v rozhovore pre TASR zdôraznil, že do bruselskej centrály NATO zavítal na základe pozvánky od generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Jensa Stoltenberga. Spresnil, že cieľom jeho utorňajšieho vystúpenia na pôde Severoatlantickej rady (NAC), čo je hlavný politický orgán Aliancie, bolo informovať spojencov o prioritách, ktoré bude SR napĺňať počas svojho predsedníctva v OBSE.Lajčák pripomenul, že krajiny NATO tvoria polovicu členskej základne OBSE, a ocenil, že medzi oboma skupinami je dobrá spolupráca vo vojensko-politickej dimenzii. Spresnil, že na programe OBSE v roku 2019 je veľa tém, ktoré sa významovo prelínajú a sú dôležité pre obe organizácie.opísal situáciu. V praxi to znamená, že Lajčák po vystúpení v NATO prijme aj pozvanie do Rady Európy v Štrasburgu a vystúpi aj na pôde Bezpečnostnej rady OSN.vysvetlil.Lajčák dodal, že počas rozpravy na pôde Severoatlantickej rady vystúpilo 25 delegátov takmer zo všetkých členských krajín NATO a vyjadrili podporu prioritám SR v OBSE. Veľa otázok sa týkalo aj situácie na západnom Balkáne, kde spojenci spomenuli pozitívne dianie okolo Macedónska, ale aj dialóg Belehrad - Priština, či situáciu v Bosne a Hercegovine."Tiež sme hovorili o tom, čo môžeme robiť spolu napríklad pri modernizácii Viedenského dokumentu, ako viesť štruktúrovaný dialóg, či o vojenskej spolupráci medzi OBSE a NATO. Lajčák skonštatoval, že teraz je veľká príležitosť dostať spoluprácu medzi oboma skupinami na kvalitatívne vyššiu úroveň aj preto, že súčasnú predsednícku trojku OBSE tvoria členské krajiny NATO - Taliansko, Slovensko, Albánsko.Spojenci podľa neho pozitívne zhodnotili, že si na čele OBSE ako prvú cestu zvolil Ukrajinu a Moldavsko. Členov NATO zároveň informoval o svojich ďalších plánoch a cestách, pričom spresnil, že má v úmysle navštíviť všetky krajiny, kde sú misie OBSE - Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, krajiny strednej Ázie a západného Balkánu. Jeho najbližšia cesta ako najvyššieho predstaviteľa OBSE však povedie do Moskvy. Malo by k tomu dôjsť v priebehu najbližších troch týždňov.zhodnotil situáciu.Spojenci z NATO to podľa jeho slov zobrali na vedomie, pričom pri tejto príležitosti skonštatoval, že treba využiť skutočnosť, že kým na jednej strane Moskva más NATO a napäté vzťahy s EÚ, na druhej strane vníma OBSE ako prijateľnú platformu na komunikáciu, čo treba využiť.Lajčák využil vystúpenie v NATO aj na samostatné rokovanie s generálnym tajomníkom Aliancie Jensom Stoltenbergom.(spravodajca TASR Jaromír Novak)