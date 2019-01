V 18 krajinách EÚ platia nové nariadenia ohľadne medzinárodných párov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 29. januára (TASR) - Európska komisia (EK) oznámila, že od utorka (29. januára) v 18 členských krajinách EÚ vstupujú do platnosti dve nové nariadenia, ktorými sa objasňujú pravidlá ohľadom majetkových pomerov medzinárodných manželstiev alebo registrovaných partnerstiev. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré tieto nariadenia neprijali.Nové nariadenia stanovujú jasné pravidlá pre prípad rozvodu alebo smrti a zabezpečujú, aby v rôznych členských štátoch neprebiehalo paralelné, či dokonca protichodné konanie, pokiaľ ide o nehnuteľnosti alebo bankové účty. Pre medzinárodné páry to znamená väčšiu právnu istotu.Prvý podpredseda EK Frans Timmermans skonštatoval, že vstup týchto nariadení do platnosti je dobrou správou pre rastúci počet medzinárodných párov v Európe." uviedol Timmermans v správe pre médiá.Podľa slov eurokomisárky pre spravodlivosť Věry Jourovej nové pravidlá zjednodušia a tiež zlacnia proces rozdeľovania spoločného majetku. Upozornila, že jasné postupy v prípade rozvodu či úmrtia partnera môže využiť viac ako 16 miliónov medzinárodných párov v EÚ. Na právnych nákladoch sa tak v Únii môže ročne ušetriť približne 350 miliónov eur.Keďže nebolo možné dosiahnuť jednomyseľnosť v tejto otázke medzi všetkými členskými štátmi, obe uvedené nariadenia platia v 18 krajinách: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko." uviedla Jourová.Nové nariadenia objasňujú, ktorý z vnútroštátnych súdov je príslušný napomáhať párom pri správe ich majetku, prípadne pri jeho rozdelení v prípade rozvodu, rozluky alebo úmrtia, objasňujú, ktoré právo má prednosť, ak by sa na prípad vzťahovali právne predpisy viacerých krajín, a uľahčujú uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí, ktoré boli vydané v jednom členskom štáte a týkajú sa majetkových vecí v inom členskom štáte.V 18 členských štátoch, ktoré sa k posilnenej spolupráci pripojili, žije 70 percent obyvateľov EÚ a väčšina medzinárodných párov v Únii. Tieto členské štáty nariadenia prijali v júni 2016 v rámci posilnenej spolupráce. Zvyšné členské štáty sa môžu k obom nariadeniam kedykoľvek pripojiť.