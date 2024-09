Lajčák nalieha na Kosovo a Srbsko, aby obnovili úsilie o normalizáciu vzťahov. Na krajiny tlačí aj Únia a Spojené štáty

Spojené štáty naliehajú na obe strany

Normalizačné rozhovory trvajú 13 rokov

6.9.2024 (SITA.sk) -Lajčák pricestoval do kosovskej Prištiny na rokovanie s podpredsedom vlády Besnikom Bislimim, ktorý má na starosti kosovskú stranu rokovaní podporovaných EÚ. Miestne médiá uviedli, že sa neočakáva, že Lajčák pôjde do srbského Belehradu ako pri predchádzajúcich cestách.EÚ a Spojené štáty naliehajú na obe strany, aby implementovali dohody, ktoré srbský prezident Albin Kurti dosiahli vo februári a marci minulého roka.„Dohoda sa tiež stala súčasťou cesty Kosova a Srbska do EÚ,“ povedal Lajčák novinárom po stretnutí s Bislimim a dodal, že vyhlásenia, ktoré sa občas vyskytnú na oboch stranách, nie sú „užitočné“. Slovenský diplomat, ktorému Rada EÚ predĺžila mandát do januára, pracuje na najbližšom stretnutí lídrov oboch krajín na vysokej úrovni.Vzťahy medzi Kosovom a Srbskom sú naďalej napäté a 13 rokov trvajúce normalizačné rozhovory podporované Európskou úniou nepokročili, najmä po prestrelke medzi maskovanými srbskými ozbrojencami a kosovskou políciou v septembri minulého roka, pri ktorej zahynuli štyria ľudia. Mierové jednotky pod vedením NATO zvýšili svoj počet aj pozdĺž kosovsko-srbskej hranice.