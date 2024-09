Šimkovičovej ministerstvo označilo dôvody Kultúrneho štrajku ako nepravdivé a nesprávne

Cenzurovanie spravodajstva STVR

6.9.2024 (SITA.sk) - Tvrdenia organizátorov kultúrnej štrajkovej pohotovosti o rezorte kultúry, ktoré sa nachádzajú na stránke Kultúrny štrajk!, sú podľa ministerstva nepravdivé a nesprávne. Rezort kultúry odmieta vyjadrenia zástupcov platformy Otvorená kultúra , ktoré hovoria o radikálnom zhoršovaní pracovných podmienok zamestnancov v rezorte za ostatných desať mesiacov.Zdôrazňuje, že pracovné podmienky všetkých zamestnancov na ministerstve a v organizáciách v jeho pôsobnosti sú plne v súlade so zákonníkom práce a príslušnou legislatívou.„Akékoľvek obvinenia týkajúce sa „zastrašovania, prepúšťania a vyhrážok“ sú zavádzajúce a nezakladajú sa na pravde. Šikana, vyhrážky či zastrašovanie na pracovisku sú v našich rezortných organizáciách absolútne neprípustné,“ uvádza Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) Nepravdivá je podľa rezortu kultúry aj informácia o cenzurovaní spravodajstva STVR . Zdôrazňuje, že nemá a ani nemôže mať žiadnu právomoc zasahovať do dramaturgie, redakčných rozhodnutí či obsahu vysielania STVR a všetky redakčné procesy sú plne v rukách nezávislých redaktorov a redakčných tímov.„Rezort kultúry rešpektuje a bude naďalej podporovať nezávislosť STVR ako verejnoprávnej inštitúcie. Akékoľvek náznaky o zasahovaní do redakčnej nezávislosti či cenzúre sú nepravdivé a založené na nepochopení princípov fungovania verejnoprávnych médií,“ uviedlo ministerstvo a dodalo, že je pripravené naďalej viesť otvorený dialóg so všetkými relevantnými stranami, vrátane zamestnancov a odborových organizácií.Nepravdivé sú podľa rezortu kultúry aj tvrdenia organizátorov štrajku, ktoré naznačujú „nezvládnutie legislatívnych zmien, ktoré údajne paralyzujú fungovanie verejnoprávnych fondov“.„Ministerstvo kultúry spolu s ďalšími relevantnými inštitúciami pracuje na implementácii legislatívnych zmien, ktoré majú za cieľ zefektívniť a zmodernizovať fungovanie fondov,“ tvrdí rezort kultúry s dodatkom, že v žiadnom prípade nemožno hovoriť o paralyzácii verejnoprávnych fondov.Organizátori kultúrnej štrajkovej pohotovosti žiadajú okamžité zastavenie ideologicky motivovanej cenzúry s ekonomickými dopadmi, ktoré sú dôsledkami novelizácie zákona o Audiovizuálnom fonde , zákona o Fonde na podporu umenia , zákona o múzeách a galériách a zákona o STVR.„Ministerstvo kultúry sa dištancuje od týchto vyjadrení, rezort kultúry neorganizuje žiadnu ideologicky motivovanú cenzúru. Jediné, čo sa MK SR snaží predkladanými novelami docieliť, je to, aby sa finančné prostriedky rozdeľovali spravodlivo a transparentne,“ reaguje ministerstvo.Autori dokumentov na stránke Kultúrny štrajk žiadajú tiež „zabezpečenie odborného a kompetentného riadenia rezortu kultúry a bezodkladné zastavenie účelových a deštruktívnych zmien v tomto rezorte.“„Rezort kultúry má za to, že organizátori sa v skutočnosti len domáhajú udržiavania status quo, stavu, ktorý tu bol doteraz, keď sa progresívne kruhy, jednotlivci a mimovládky pravidelne živili cez rôzne fondy z peňazí všetkých daňových poplatníkov,“ odbilo požiadavky kultúrnej obce ministerstvo.Časť slovenskej kultúrnej obce vstúpila do štrajkovej pohotovosti. Zatiaľ nejde o ostrý štrajk, pri ktorom by prerušili prácu. Sformoval sa aj výbor kultúrneho štrajku, koordinuje ho platforma Otvorená kultúra!Aktuálne je v štrajkovej pohotovosti 2 287 ľudí na Slovensku a v zahraničí zo 63 miest a obcí a 244 organizácií. Dôvodom na vstup do štrajkovej pohotovosti je podľa organizátorov alarmujúca situácia v kultúrnej sfére a devastačné zásahy vedenia MK SR do kultúry na všetkých jej úrovniach.