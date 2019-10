Lajčák neočakáva, že sa do volieb schváli obranná spolupráca s USA

Na archívnej snímke Miroslav Lajčák. Foto: TASR -Pavel Neubauer Foto: TASR -Pavel Neubauer

Bratislava 9. októbra (TASR) – Priestor na schválenie obrannej spolupráce s USA sa s blížiacimi parlamentnými voľbami skôr zužuje ako rozširuje. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) s tým, že to považuje za chybu. Ako však poznamenal, rešpektuje vôľu väčšiny v parlamente.dodal.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v marci vyhlásil, že rezort diplomacie bude pokračovať v rokovaniach o obrannej spolupráci s USA na úrovni rámcovej dohody. Cieľom rokovaní má byť potvrdenie, či Slovensko dokáže dohodnúť zmluvu, ktorá nebude narúšať suverenitu krajiny, nebude garantovať prítomnosť vojsk USA na území Slovenska a nebude ho nútiť realizovať projekty, ktoré na svojom území nechce. Na aprílovej Koaličnej rade sa lídri dohodli, že minister obrany Peter Gajdoš (SNS) sa na rokovaniach nebude zúčastňovať. Ministerstvo obrany argumentovalo, že prijatie dohody by ohrozilo suverenitu Slovenska.Rozhodnutie vtedy kritizoval vtedajší prezident SR Andrej Kiska, niektorí opoziční aj koaliční poslanci. Šéf parlamentu a SNS Andrej Danko následne vyhlásil, že nikto neodmietol financie z USA na opravu slovenských letísk, lebo žiadne ponúknuté neboli. Rezort obrany vysvetlil, že financie z USA na modernizáciu vojenských letísk neodmietol. Najprv je podľa neho potrebné dokončiť rokovania o predmetnej dohode.