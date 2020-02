Lajčák: Nesúhlas s Istanbulským dohovorom nie je v poriadku ani procedurálne

Podpis sa vziať nedá

Konečné slovo má Čaputová

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.2.2020 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák sa nestotožnil so stanoviskom o nesúhlase s Istanbulským dohovorom. Podľa neho to ani procedurálne nie je v poriadku. Uviedol po rokovaní, na ktorom vláda návrh na vyslovenie nesúhlasu s Istanbulským dohovorom schválila a zároveň odporučila vysloviť nesúhlas aj Národnej rade SR (NR SR). Návrh predložil predseda vlády Peter Pellegrini ( Smer-SD ).Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorej bol Lajčák predsedom, v minulom volebnom období odporučila vláde, aby tento dohovor ratifikovala, hoci aj s výhradou.„Takže, ja by som si zachoval konzistentnosť so svojimi vlastnými postojmi, a preto som sa hlasovania zdržal,“ povedal šéf diplomacie. Podľa neho právna analýza hovorí, že späťvzatie podpisu nie je v súladu s procedurálnymi pravidlami. „Uvidíme, ako sa s tým vysporiada národná rada,“ podotkol.Ako vysvetlil, podpis sa vziať nedá, ale dá sa prijať vyhlásenie, že krajina nemá v úmysle stať sa zmluvnou stranou, ale bol zvolený iný proces.„To však nič nemení na tom, že konečné slovo má hlava štátu, pretože je to medzinárodná prezidentská zmluva,“ uviedol. Podľa neho by sa nepochybne v tejto otázke dalo racionálnejšie debatovať, keby sme neboli pred voľbami.Národná rada SR by mala rokovať o Istanbulskom dohovore v skrátenom konaní. Je to jedna z požiadaviek Slovenskej národnej strany na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu.Národniari požadujú, aby poslanci dohovor odmietli a zaviazali prezidentku Zuzanu Čaputovú postupovať rovnako. Opozícia tému dohovoru označuje za predvolebný populizmus.