Danko vyhlásil termín mimoriadnej schôdze parlamentu o smeráckych návrhoch

12.2.2020 - Mimoriadna schôdza Národnej rady SR bude v utorok 18. februára o 13:00. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval predseda parlamentu a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Na mimoriadnej schôdzi budú poslanci v skrátenom legislatívnom konaní rokovať o trinástom dôchodku, prídavkoch na deti, diaľničných známkach a o Istanbulskom dohovore.Zámer zvolať mimoriadnu schôdzu k predmetným témam oznámil na tlačovej konferencii 11. februára predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). Dankovou podmienkou na zvolanie schôdze bolo to, aby vláda predložila do parlamentu aj Istanbulský dohovor a zrušenie diaľničných známok.Predseda tretej vládnej strany Most-Híd Béla Bugár v reakcii na to uviedol, že strana nepodporí program takejto schôdze. Naopak, istú podporu majú od strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).Zámer Smeru-SD zvolať mimoriadnu schôdzu kritizovali viacerí opoziční politici. Politológ Grigorij Mesežnikov to označil za populistický ťah a zúfalý pokus Smeru-SD osloviť voličov.