Lajčák odovzdal v Skopje šeky na podporu humanitárnych projektov

Skopje/Sarajevo 19. júna (TASR) - Slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorý tento rok predsedá Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), počas stredajšej cesty do Severného Macedónska absolvoval okrem stretnutí s politickými predstaviteľmi krajiny aj dve návštevy s humanitárnym rozmerom — v miestnom Rehabilitačnom ústave pre deti a mládež a na slovenskom veľvyslanectve, kde odovzdal dva symbolické šeky z projektu SlovakAid.Program Stavanie mostov v rehabilitačnom ústave podporuje spoločné aktivity študentov z viacerých etnických a sociálnych komunít.povedal Lajčák v príhovore k študentom. Zdôraznil pritom angažovanosť OBSE v projekte.dodal.Na slovenskom veľvyslanectve v Skopje potom odovzdal dva symbolické šeky v hodnote 10.000 eur na podporu vzdelávacích aktivít súvisiacich s kaňonom Matka neďaleko Skopje a miestnou botanickou záhradou.Lajčák následne odcestoval do Sarajeva, kde má v stredu večer a vo štvrtok na programe stretnutia s poprednými predstaviteľmi Bosny a Hercegoviny vrátane členov kolektívneho predsedníctva krajiny Milorada Dodika, Željka Komšiča a Šefika Džaferoviča. Stretne sa aj s lídrami viacerých politických strán, zástupcami medzinárodnej komunity, pracovníkmi misie OBSE a tiež so zástupcami miestnych mimovládnych organizácií. Aj v Bosne a Hercegovine odovzdá humanitárnu pomoc, najmä pre rodiny migrantov s deťmi v Unsko-sanskom kantóne. Vo štvrtok večer odletí do kosovskej metropoly Priština.