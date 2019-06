S búrkami treba na Slovensku počítať aj vo štvrtok

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) - Na Slovensku treba počítať s búrkami aj vo štvrtok (20. 6.) Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa pre celé územie.uvádza SHMÚ.Podľa meteorológov je v súvislosti s búrkami možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, napríklad stekanie vody zo svahov či zatápanie pivníc, podchodov a podjazdov. Výstrahy predbežne platia od 11.00 do 22.00 h.Búrky potrápili niektoré lokality Slovenska aj počas stredy. Levočou sa napríklad prehnala intenzívna supercela, ktorá so sebou priniesla prívalové dažde a krupobitie. Pod vodou sa ocitla aj diaľnica D1. Podľa portálu www.imeteo.sk priniesla búrka intenzívne prívalové dažde aj do západnej časti Prešova.