Utorok 3.2.2026
02. februára 2026
Lajčák odsudzuje to, čo napáchal Epstein, nemiluje Lavrova a poprel stretnutie Fica s Bannonom
Tagy: Politici Sexuálny škandál spisy
Slovenský diplomat a donedávna aj poradca predsedu vlády Roberta Fica pre národnú bezpečnosť Miroslav Lajčák sa dištancuje od toho, čo ...
2.2.2026 (SITA.sk) - Slovenský diplomat a donedávna aj poradca predsedu vlády Roberta Fica pre národnú bezpečnosť Miroslav Lajčák sa dištancuje od toho, čo napáchal zosnulý americký finančník a sexuálny predátor Jeffrey Epstein a dôrazne to odsudzuje. „Chcem povedať, že môj vzťah s ním bol o slovách, nie o skutkoch. Dnes platím cenu za to, že som sa s ním poznal a komunikoval. Súčasťou nášho vzťahu nebolo nič viac, žiadne transakcie alebo nedajbože sexuálne služby,“ zdôraznil v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou. Doplnil, že vtedy ešte nevedel všetko, čo Epstein napáchal.
Lajčák pred pár dňami odstúpil z pozície poradcu premiéra po tom, ako sa v Epsteinových spisoch, ktoré zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti, objavila komunikácia medzi ním a zosnulým Epsteinom pochádzajúca z roku 2018. Podľa zverejnených správ diskutoval s Epsteinom o mladých dievčatách. V súvislosti so zverejnenou komunikáciou vyzývali premiéra na odvolanie Lajčáka z funkcie poradcu viacerí opoziční politici aj jeho koaličný partner predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko.
Lajčák v relácii pripustil, že aj za slová treba niesť zodpovednosť. „Keď tie správy dnes čítam, tak sa cítim ako hlupák,“ poznamenal, dodávajúc, že išlo o súkromnú komunikáciu, čo ho ale nezbavuje zodpovednosti. Podľa svojich slov preukázal prinajmenšom zlý úsudok a nedostatok obozretnosti. „Tie správy nie sú nič iné ako hlúpe mužské egá v akcii. Komunikácia medzi ješitnými chlapmi,“ dodal. „Ja si naozaj tie SMS nevybavujem. Prešlo osem rokov odvtedy,“ uviedol na margo pravosti zverejnených správ s tým, že to ani nepotvrdzuje, ani nevyvracia.
Vyjadril sa, že chápe, že sa ľudia rozhorčujú nad tým, že s takýmto človekom udržiaval kontakt, dodal, že v kontexte informácií, ktoré v súčasnosti máme, je to nepochopiteľné a neobhájiteľné. „Ale vtedy sme nevedeli to, čo vieme dnes,“ podotkol. „Keby som mal vtedy tie informácie, tak by som nikdy do takej komunikácie nevstúpil,“ zdôraznil.
Ako objasnil, do New Yorku išiel v roku 2017 a Epsteina mu predstavil istý vysoko rešpektovaný zahraničný diplomat, ktorého ale nemenoval. Podľa Lajčákových slov si u zosnulého finančníka „podávali kľučky“ biznisové i politické špičky Spojených štátov aj zahraničia.
Lajčák priznal, že zistil, že Epstein bol v minulosti odsúdený za sexuálny delikt, no v tom čase videl, že bol Epstein prijatý späť do spoločnosti a stretávali sa s ním významní ľudia. Bývalý poradca premiéra dodal, že sa vďaka tomu zoznámil s mnohými významnými osobami. „Práve to, že ho (Epsteina) tá americká spoločnosť prijímala, boli tam obrovské mená, ktoré s ním normálne komunikovali, tak prečo ja, chlapec zo Slovenska, by som to nemal akceptovať?“ spytoval sa dodávajúc, že to bol pre neho cenný kontakt, ktorý mal ďalšie kontakty a vedel otvoriť veľa dverí.
Lajčák dôrazne poprel, že by bol u Epsteina na nejakom priváte. Opakovane sa vyjadroval, že prejavil zlý úsudok a niekedy aj nevhodnú komunikáciu. Za to zodpovednosť preberá. Rezignáciu podľa vlastných slov ponúkol nie pre to, že by mal za sebou aktivity, ktoré sú neakceptovateľné, ale pre spomínaný zlý úsudok a nevhodnú komunikáciu. Spomenul tiež zneužívanie situácie na útoky na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý s tým podľa Lajčáka nič nemá.
„Spätne vidím, že on (Epstein) bol ten, komu viac záležalo na tom vzťahu, kto inicioval tie stretnutia,“ uviedol. Lajčák tiež poprel, že by sa Fico stretol s bývalým poradcom amerického prezidenta Donalda Trumpa Stephenom Bannonom, aj to, že by takéto stretnutie organizoval.
„V mojich krokoch nie je nič, čo by nebolo v súlade s kostolným poriadkom,“ uviedol a odmietol skratku, že ak sa niekto poznal so sexuálnym predátorom, tak je sám sexuálny predátor. Priznal, že bol u Epsteina v byte, akcentoval ale, že tam boli vždy ľudia, ktorých mu predstavil, napríklad z oblasti politiky, no nikdy mu nepredstavil žiadne dievčatá. „Moje svedomie je čisté,“ vyjadril sa a zopakoval, že kvôli tým správam sa cíti ako hlupák.
„Nemilujem Lavrova,“ dodal na margo časti komunikácie, kde písal, že miluje ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Uviedol, že v minulosti bol ruský diplomat jeho profesionálnym vzorom, no svoj názor prehodnotil po ruskej agresii na Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Lajčák odsudzuje to, čo napáchal Epstein, nemiluje Lavrova a poprel stretnutie Fica s Bannonom © SITA Všetky práva vyhradené.
