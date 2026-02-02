|
Utorok 3.2.2026
Meniny má Blažej
Denník - Správy
02. februára 2026
Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyzval na zrušenie kontroverznej ministerskej imunity
Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyzval na ústavnú reformu, ktorá by zrušila ministerskú imunitu, ktorá opakovane vyvoláva kontroverzie pri ...
2.2.2026 (SITA.sk) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyzval na ústavnú reformu, ktorá by zrušila ministerskú imunitu, ktorá opakovane vyvoláva kontroverzie pri vyšetrovaniach.
„Je čas na odvážne reformy, ktoré posilnia postavenie našich inštitúcií a dôveru občanov,“ povedal Mitsotakis v televíznom prejave. „Hlboko verím v rozhodnejšie zapojenie bežných sudcov do prípadov trestnej zodpovednosti ministrov počas výkonu ich funkcií,“ dodal. Ministri momentálne nemôžu byť automaticky stíhaní gréckymi súdmi, pretože akékoľvek vyšetrovanie musí najskôr schváliť parlament. Ide o zdĺhavý proces, ktorý často blokuje aktuálna vládna väčšina.
Mitsotakisova vláda v tejto súvislosti tiež čelí kritike, pretože niektorí jej ministri sa vyhli stíhaniu v prebiehajúcom škandále s poľnohospodárskymi eurodotáciami. V prípade vlakovej katastrofy z roku 2023, ktorá si vyžiadala 57 obetí, parlament nakoniec poslal bývalého ministra dopravy a ďalšieho ministra na súd, no podľa kritikov budú čeliť len obvineniam z priestupkov.
Mitsotakis tiež navrhuje zmeniť dĺžku prezidentského mandátu z maximálne dvoch päťročných období na jedno šesťročné obdobie.
Vládna strana Nová demokracia má v 300-člennom parlamente 156 poslancov. Súčasný parlament môže navrhovať články na revíziu, no konečné rozhodnutia o ústavných reformách môže prijať až nasledujúci parlament po voľbách v roku 2027. Vládna strana plánuje svoje návrhy predložiť do marca, pričom aj ďalšie strany očakávajú predloženie vlastných návrhov.
Zdroj: SITA.sk - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyzval na zrušenie kontroverznej ministerskej imunity © SITA Všetky práva vyhradené.
