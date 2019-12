Lajčák: Počas predsedníctva SR v OBSE došlo k pokroku na Ukrajine

Na snímke účastníci zasadnutia Ministerskej rady OBSE v Bratislave počas spoločného fotenia 5. decembra 2019. Predsedníctvo OBSE vyvrcholí vo štvrtok (5. 12.) a v piatok (6. 12.) na v poradí 26. zasadnutí ministerskej rady, kde sa zídu predstavitelia 57 účastníckych a 11 partnerských štátov OBSE, ktorí budú hodnotiť činnosť organizácie za uplynulý rok. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. decembra (TASR) – Počas slovenského predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) došlo k politickému pokroku na Ukrajine. Vyplýva to z vyjadrení ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí a úradujúceho predsedu OBSE Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD).Za dôležité kroky označil opravu zbombardovaného mosta na línii kontaktu na východe Ukrajiny, ale aj politický pokrok pri riešení konfliktu s proruskými separatistami. V tejto súvislosti pripomenul nadchádzajúci summit Normandskej štvorky v Paríži. Hovoril o tom vo štvrtok v úvodnom prejave na zasadnutí Ministerskej rady OBSE v Bratislave.povedal šéf slovenskej diplomacie. Zároveň poďakoval aj prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému a ukrajinskej vláde.Pokrok podľa jeho slov nastal aj na politickej úrovni.uviedol v súvislosti s nadchádzajúcim summitom lídrov Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny v Paríži.zhodnotil.Minister Lajčák upozornil aj na situáciu na Kryme či Náhornom Karabachu.pokračoval.uviedol.Lajčák ešte pre začiatkom samotného zasadnutia novinárom povedal, že cieľom dvojdňového summitu je prijatie takzvanej bratislavskej výzvy (Bratislava Appeal), v ktorej by sa ministri mali prihlásiť k zakladajúcim princípom a záväzkom OBSE. Do slovenskej metropoly zavítalo takmer 40 ministrov a 13 štátnych tajomníkov rezortov diplomacie.