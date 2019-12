Parlament vyčerpal všetky body schôdze, čaká ho len mimoriadna k zlatu

Na snímke poslanecké plénum NR SR v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. decembra (TASR) - Parlament vyčerpal všetky body programu 53. schôdze, ktorá je poslednou riadnou schôdzou v tomto roku a pravdepodobne aj poslednou do parlamentných volieb. O 16. hodine čaká poslancov hlasovanie o vládnych návrhoch, o ktorých rokovali v skrátenom režime. Následne bude mimoriadna schôdza, ktorú inicioval koaličný Smer-SD k návrhu uznesenia k návratu investičného zlata z Veľkej Británie.Plénum bude hlasovať o novele zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zavádza dávka dlhodobé ošetrovné, rovnakou novelou sa majú upraviť podmienky pri minimálnych dôchodkoch. Poslanci budú tiež hlasovať o novele z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorá hovorí spojení dvoch eurofondových operačných programoch. Poslednou je novela zákona o sudcoch a prísediacich, ktorej zámerom je očistenie justície.Následne po hlasovaní má byť mimoriadna schôdza, ktorú inicioval koaličný Smer-SD. Jediným bodom tejto schôdze je návrh uznesenia, ktorým chce parlament zaviazať Národnú banku Slovenska (NBS) k tomu, aby začala proces návratu zlata z Veľkej Británie, ktoré je uložené v Bank of England (BoE). Ide o 31,7 tony zlata v hodnote približne 1,3 miliardy eur. NBS vďaka spolupráci s BoE zarobila na obchodovaní so zlatom za posledných 10 rokov približne 50 miliónov eur. Poslanci Smeru-SD museli opätovne zbierať podpisy na jej zvolanie, v stredu (4. 12.) totiž plénum neodsúhlasilo jej program.