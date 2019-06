Lajčák podporil prístupové rokovania so S. Macedónskom a Albánskom

Miroslav Lajčák, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Luxemburg 18. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa v utorok spolu so štátnym tajomníkom rezortu diplomacie Františkom Ružičkom zúčastnili na rokovaní európskych ministrov v rámci Rady pre všeobecné záležitosti (GAC). Najzásadnejším bodom programu bola diskusia k procesu rozširovania EÚ, ako aj stabilizácie samotnej únie. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR).zdôraznil Lajčák. Ako dodal, tak ako kandidátske krajiny musia plniť svoje úlohy a záväzky, rovnako aj Brusel by mal plniť prísľuby, ktoré týmto krajinám dal.Šéf slovenskej diplomacie podporil čo najskoršie otvorenie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom. "apeloval na partnerov slovenský minister.Partneri sa venovali aj budúcemu európskemu rozpočtu na roky 2021 až 2027. Diskusia sa odvíjala od upraveného rokovacieho rámca vydaného rumunským predsedníctvom, ktorý odráža výsledky tematických diskusií z uplynulého polroka. Pre Slovensko zostávajú kľúčovými flexibilita pri kohéznej politike a vyššia alokácia v spoločnej poľnohospodárskej politike.uvítal návrh efektívnejšieho využívania prostriedkov štátny tajomník František Ružička. Ďalej zdôraznil, že pri alokácií prostriedkov z rozpočtu na rozvoj vidieka musí byť zohľadnená miera vidieckeho charakteru jednotlivých členských štátov.Dôležitým bodom programu bola príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. a 21. júna. Slovenská republika má za to, že v záveroch júnovej Európskej rady je potrebné zaviazať sa k diskusii o viacročnom finančnom rámci aj na októbrovej Európskej rade s cieľom dosiahnuť včasnú dohodu.Pri téme klimatických zmien štátny tajomník Ružička uviedol, že. Prechod na udržateľné hospodárenie však musí byť sociálne spravodlivý, je potrebné zohľadniť jeho možné dopady na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a rešpektovať právo členských štátov na vlastný energetický mix. Štátny tajomník rezortu diplomacie Ružička vyjadril tiež podporu textu záverov k Východnému partnerstvu.uviedol.