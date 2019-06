Poslancov čaká e-Kasa, deň ukončili envirozákonmi

Na snímke plénum NR SR v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 18. júna (TASR) - Zálohovanie nápojových plastových obalov by sa malo na Slovensku zaviesť od roku 2022. Diskusia o návrhu z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR ukončila prvý rokovací deň 46. schôdze Národnej rady (NR) SR.Suma za zálohovanie by sa mala pohybovať vo výške 12 centov pri PET fľašiach a desať centov pri plechovkách. Vstupné náklady na zavedenie systému by mali byť podľa envirorezortu na úrovni 80 miliónov eur.Poslanci sa v diskusii venovali aj zákonu o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorý by sa mal aktualizovať na základe európskej smernice. Zmeny sa dotknú napríklad základných pojmov, platnosti emisných kvót alebo modernizačného fondu.V stredu (19. 6.) o 9.00 h by mali poslanci pokračovať návrhom zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ten má do praxe zaviesť takzvaný systém e-Kasa. Všetci používatelia registračných pokladníc majú byť napojení na portál finančnej správy. Cieľom rezortu je zefektívnenie kontrol finančnej správy, a tým aj účinnejší boj proti daňovým únikom.