Lajčák sa zúčastní na zasadnutí 73. Valného zhromaždenia OSN

Na archívnej snímke z 19. septembra 2017 predseda Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) Miroslav Lajčák reční počas prejavu na Valnom zhromaždení OSN v sídle OSN v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Bratislava 21. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák odcestuje v sobotu 22. septembra do New Yorku, kde sa zúčastní na otvorení všeobecnej rozpravy v rámci 73. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.Šéf slovenskej diplomacie vystúpi na mnohých podujatiach zameraných na budovanie mieru, prevenciu konfliktov, mediáciu, trvalo udržateľný rozvoj a jeho financovanie, životné prostredie, ako aj na ďalšie aktuálne zahranično-politické otázky.Absolvuje i viaceré bilaterálne rokovania so svojimi partnermi, významnými regionálnymi hráčmi a najvyššími predstaviteľmi OSN. Stretne sa tiež s predstaviteľmi americkej židovskej obce a s prezidentom Kresťanskej misie pre komunitu OSN.V USA sa zúčastní aj na 10. ročníku washingtonskej konferencie CEPA Strategy Forum pod názvom "Winning the 21st Century – Allied Strength and Solidarity". Ide o každoročné etablované podujatie o aktuálnom dianí v strednej Európe a jej vzťahoch s USA.Lajčák v rámci nej vystúpi s úvodným príhovorom a v ministerskom paneli zameranom na vyhodnotenie spolupráce NATO a EÚ ako aj na transatlantický bezpečnostný dialóg. Konferenciu organizuje think tank Centra pre analýzu európskej politiky (CEPA) v súčinnosti so SR ako aktuálnou predsedníckou krajinou v rámci V4.Minister Lajčák navštívi v Spojených štátoch aj krajanskú komunitu v rámci jej tradičného festivalu, ktorý sa koná každoročne v New Jersey.