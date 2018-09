M. Vallo: O závažných zmenách územného plánu sa nerokuje pred voľbami

Na snímke Matúš Vallo. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 21. septembra (TASR) – Závažné zmeny a doplnky územného plánu nemôže mestské zastupiteľstvo (MsZ) schvaľovať tesne pred voľbami. Na dnešnej tlačovej konferencii to zdôraznil kandidát na primátora Bratislavy Matúš Vallo, ktorý má podporu mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia. Zároveň vyzýva primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala (nezávislý), aby materiál o zmenách a doplnkoch územného plánu 04 na rokovanie zastupiteľstva nezaraďoval.Vallo reaguje na neoficiálne informácie, že tento materiál má byť predmetom jedného z posledných rokovaní bratislavského MsZ v aktuálnom volebnom období.upozornil. Kandidát na primátora je presvedčený, že o takýchto vážnych zmenách by sa malo rokovať samostatne. Nemajú byť súčasťou balíka opatrení, o ktorom poslanci rozhodujú ako o celku.Zároveň by malo podľa neho mať mesto podiel na zvýšenej bonite pozemku, ktorá sa docieli takouto zmenou.pripomenul návrh, ktorý obsahuje jeho Plán Bratislava.Vallo poukázal i na to, že materiálu o zmenách a doplnkoch územného plánu nesmie chýbať analytický materiál informujúci o dosahu týchto zmien na dopravu, demografiu a mesto ako také.O zmenách a doplnkoch územného plánu 04 rokovali už 13. septembra na Mestskej rade. Materiál neschválili. Primátor ho však i tak môže navrhnúť ako bod rokovania.