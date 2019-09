Lajčák sa zúčastní na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku

Na archívnej snímke slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 19. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) odcestuje vo štvrtok do New Yorku, kde sa zúčastní na otvorení všeobecnej rozpravy 74. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov (VZ OSN). Sprevádzať bude prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, ktorá povedie slovenskú delegáciu. TASR o tom informoval tlačový odbor MZVaEZ SR.Šéf slovenskej diplomacie vystúpi v rámci svojho newyorského programu na viacerých politických podujatiach zameraných na presadzovanie multilateralizmu, bezpečnosti, budovanie mieru, prevenciu konfliktov, mediáciu, trvalo udržateľný rozvoj a jeho financovanie, životné prostredie i na ďalšie aktuálne globálne otázky.Lajčák absolvuje aj viaceré stretnutia vyplývajúce z jeho funkcie úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, okrem iného rokovanie s predsedníckou trojkou tejto organizácie a s generálnym tajomníkom OBSE, ako aj so spolupredsedami Minskej skupiny.uviedol tlačový odbor rezortu diplomacie.Slovensko bude na 74. zasadaní VZ OSN zastupovať aj podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd), ktorý sa spoločne s prezidentkou zúčastní na Klimatickom summite OSN a na sprievodných podujatiach s ním spojených.