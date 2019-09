Vodná nádrž Starina poskytuje pitnú vodu už 30 rokov

Na leteckej snímke z 12. októbra 2018 vodná nádrž Starina. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Snina 19. septembra (TASR) – Starina, najväčšia vodná nádrž (VN) na pitnú vodu v strednej Európe, začala zásobovať obyvateľov východného Slovenska pred 30 rokmi. Do trvalej prevádzky bola uvedená 28. novembra 1989. V súčasnosti je zdrojom pitnej vody pre 326.241 obyvateľov v 200 mestách a obciach. Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú pri príležitosti odbornej konferencie konanej pod záštitou bývalého prezidenta Rudolfa Schustera vo štvrtok v Snine vydal Slovenský vodohospodársky podnik (SVP).Potreba vybudovania zásobárne pitnej vody vyplynula z industrializácie Slovenska, zvyšujúcej sa životnej úrovne obyvateľstva a rastu priemyslu.uvádza správa s tým, že ako zdroj povrchovej vody bola vybraná horná časť povodia rieky Cirocha nad obcou Starina.ozrejmuje históriu vzniku VN Starina SVP.VN Starina bola vybudovaná v rokoch 1981 až 1988, jej napúšťanie začalo 20. augusta 1987 o 13.00 h a trvalo do 27. marca 1989. Zaberá plochu 311,4 hektára a jej objem predstavuje 59,8 milióna metrov kubických, čím tvorí 31 % objemu všetkých slovenských vodárenských nádrží pri kvalite surovej vody približujúcej sa k upravenej. Ako uvádza SVP, od decembra 1987, kedy sa zo Stariny začala odoberať voda pre pitné účely aj napriek tomu, že VN nebola dokončená, z nej bolo do roku 2019 odberateľom dodaných takmer 510 miliónov metrov kubických pitnej vody.približuje SVP.Podľa pôvodnej koncepcie mala VN Starina tvoriť vodný zdroj pre zásobovanie okresov Humenné, Vranov nad Topľou, Michalovce a Trebišov, no rozvoj Prešova a nedostatok pitnej vody v Košiciach spôsobili, že skupinový privádzač vody bol zavedený do prvých dvoch spomínaných okresov a tiež oboch krajských miest. Diaľkovod, ktorým sa pitná voda privádza do Košíc, je dlhý 134,5 kilometra.Súčasťou pripomienky 30. výročia vzniku VN Starina je od štvrtku v galerijných priestoroch kaštieľa v Snine výstava Starina – voda viery. Zahŕňa prezentáciu troch dokumentárnych projektov, ústrednou témou ktorých je oblasť terajšej vodnej nádrže Starina a život vysídlencov rusínskej národnosti z dedín Dara, Ostružnica, Ruské, Starina, Smolník, Veľká Poľana a Zvala. Ide o projekty Rusnaci, Rusíni a Svedectvo spod Pľaše.