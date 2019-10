Lajčák: SR pomáhala pripraviť dve dôrazné vyhlásenia EÚ voči Turecku

Na snímke slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Luxemburg 14. októbra (TASR) - Slovensko prispelo k sformulovaniu dvoch dôrazných vyhlásení Európskej únie voči Turecku. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák v Luxemburgu po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci.Úvodným bodom programu rokovaní Rady ministrov bola diskusia o Sýrii, na ktorej sa zúčastnil aj osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen. Šéfovia diplomacií členských krajín EÚ vyzvali Turecko na ukončenie vojenských aktivít na severovýchode Sýrie a zaviazali sa prijať dôrazné národné stanoviská v oblasti vývozu zbraní do Turecka.Lajčák zdôraznil, že záujmom Slovenska je aj naďalej mierové riešenie konfliktu v Sýrii, realizácia politického procesu pod záštitou OSN a rešpektovanie demokratických princípov a ľudských práv. Zároveň ocenil jednotu, ktorú preukázali členské krajiny Únie.opísal situáciu Lajčák. Dodal, že krajiny EÚ si uvedomujú, že Turecko je veľmi dôležitý partner, a vážia si, čo robí v boji proti nelegálnej migrácii, ale to neznamená, že možno tolerovať porušovanie medzinárodného práva, k čomu teraz dochádza.dodal.Podľa jeho slov Slovensko prispelo k sformulovaniu oboch záverov Rady EÚ. Zdôraznil tiež, že pokiaľ ide o vývoz zbraní do Turecka, Slovensko bolo vždy solidárne s EÚ.vysvetlil.Lajčák zároveň upozornil, že diplomati EÚ vyjadrili solidaritu s Cyprom v súvislosti s tureckými vrtnými aktivitami vo východnom Stredomorí a vytvorili rámec na prijatie reštriktívnych opatrení proti osobám a firmám podieľajúcim sa na týchto aktivitách.Na otázku, či turecká ofenzíva sťažila prístupové rokovania Turecka do EÚ, Lajčák skonštatoval, žedodal v závere.