Saková chápe úlohu ministra financií, zdroje budú hľadať v rezervách

Bratislava 14. októbra (TASR) - Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) chápe úlohu ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) pri príprave rozpočtu. V kapitole rezortu vnútra sa podľa jej slov snažia hľadať rezervy a postaviť sa k tomu zodpovedne.povedala s tým, že sa budú v rezorte snažiť hľadať zdroje v rezervách a prispieť ku kráteniu rozpočtu. Rezervy podľa jej slov našli v kapitálových a prevádzkových výdavkoch. Dodala, že ich hľadali aj v mzdových rezervách.Ministerstvo vnútra (MV) SR by malo v roku 2020 hospodáriť so sumou 2,9 miliardy eur, čo je o 454,6 milióna eur viac ako v roku 2019. Ide o nárast o 18,5 percenta. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity. Vláda návrh v pondelok po prerokovaní tripartitou schválila.Osobné výdavky majú byť pokryté sumou 1,28 miliardy eur, čo je o 215 miliónov eur viac ako v roku 2019. Dôvodom je valorizácia platov pre policajtov, hasičov, záchranárov horskej služby a štátnych zamestnancov, ale aj pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zabezpečenie zákona o pedagogických zamestnancoch a zabezpečenie odmeňovania učiteľov.