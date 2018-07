Lajčák: To, že sa Trump s Putinom stretli, je dobrá vec pre všetkých

Na snímke predseda 72. Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov (OSN) Miroslav Lajčák počas otvorenia medzinárodnej konferencie, ktorá si pripomína 20. výročie prijatia Rímskeho štatútu o založení Medzinárodného trestného súdu na pôde OSN pri príležitosti Medzinárodného dňa spravodlivosti v New Yorku 17. júla 2018. Foto: TASR/Monika Hipmánová Foto: TASR/Monika Hipmánová

New York 18. júla (TASR) – Americký prezident Donald Trump je ochotný riešiť problémy a ak Rusko môže byť súčasťou toho riešenia, je pripravený s ním spolupracovať. Šéf Bieleho domu to povedal predsedovi 72. Valného zhromaždenia OSN Miroslavovi Lajčákovi na začiatku jeho mandátu v septembri 2017. Lajčák o tom informoval agentúru TASR v súvislosti so stretnutím prezidenta USA s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa uskutočnilo v pondelok v Helsinkách.vysvetlil slovenský diplomat.Lajčák je zástancom dialógu.konštatoval.Zároveň dodal, že nerozumie "panickým hlasom", že sa lídri stretli.uzavrel Lajčák.Putin a Trump absolvovali v pondelok svoj prvý samostatný summit vo fínskom hlavnom meste Helsinki. Hlavy štátov diskutovali o podozreniach z manipulácie amerických prezidentských volieb, o svetovej bezpečnosti, o možnostiach spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti, o Kryme a o súčasnom stave vzájomných vzťahov.