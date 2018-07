Lajčák: V BR OSN by mali mať zastúpenie aj Afrika a Latinská Amerika

Na archívnej snímke Miroslav Lajčák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Bratislava 20. júla (TASR) – Nové zloženie Bezpečnostnej rady (BR) OSN by malo byť reprezentatívnejšie. Svoje zastúpenie by v nej mali mať Afrika, Latinská Amerika, vo väčšej miere i Ázia. Pre TASR to v utorok na pôde OSN uviedol predseda 72. zasadnutia Valného zhromaždenia (VZ) OSN Miroslav Lajčák.konštatoval.Priznal, že všeobecne akceptovaným faktom je, že súčasné zloženie BR OSN neodráža realitu 21. storočia.uviedol Lajčák.Upozornil, že v otázkach, ako by mala vyzerať nová BR OSN, koľko by mala mať členov, koľko stálych a koľko nestálych, a koľkí by mali mať právo veta, sa názory zástupcov rozchádzajú.dodal.Podľa Lajčáka ide o proces, ktorý nie je možné vyriešiť za rok či dva.uzavrel.