Mzdy v Maďarsku zaznamenali v máji najslabší rast za viac než rok

Budapešť 20. júla (TASR) - Mzdy v Maďarsku pokračovali v máji v raste, tempo rastu sa ale výrazne spomalilo a dosiahlo najnižšiu úroveň za viac než rok. Ukázali to v piatok zverejnené údaje maďarského štatistického úradu.Priemerná hrubá mzda v Maďarsku vzrástla v máji oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 10,9 %. To je najslabšie tempo rastu od februára 2017. Na porovnanie, v apríli sa mzda zvýšila o 12,6 %.Výsledok zaostal za očakávaniami ekonómov. Tí so spomalením rastu počítali, predpokladali však, že spomalenie bude miernejšie a rast miezd dosiahne 11,2 %.Aj priemerná čistá mesačná mzda, ktorá nezahrňuje benefity pre rodiny, zaznamenala v máji rovnaké tempo rastu ako v prípade hrubej mzdy. V porovnaní s májom minulého roka tak vzrástla o 10,9 %.