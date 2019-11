Lajčák: Vesmír je pre NATO nová operačná doména

Na archívnej snímke slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel 20. novembra (TASR) - Prípravy summitu Severoatlantickej aliancie v Londýne a nové výzvy, pred ktorými stojí NATO, boli hlavnou témou prvého dňa rokovaní ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO v Bruseli. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák.Hlavy vlád a štátov sa na londýnskom summite (4.12) pokúsia popasovať s novými výzvami, ako sú terorizmus, hybridné hrozby či útoky prichádzajúce z kybernetického priestoru.Podľa Lajčáka ministri na stredajších rokovaniach pozitívne zhodnotili nárast príspevkov členov Aliancie na obranu. Trend približovania sa k dvom percentám HDP vo výdavkoch na obranu je už podľa nich celkom viditeľný.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v tejto súvislosti uviedol, že Aliancia na budúci týždeň podpíše kontrakt v hodnote jednej miliardy eur na modernizáciu svojich prieskumných lietadiel AWACS. Ide o projekt, ktorý potrvá do roku 2035.Témou stredajších rokovaní boli aj vzťahy s Ruskom a Čínou. Aliancia tiež potvrdila svoju politiku otvorených dverí a prijímania nových členov.Zároveň sa podľa jeho slov spojenci dohodli na tom, že vesmírny priestor budeAliancie, čo bude tiež predmetom rokovaní na londýnskom summite.opísal Lajčák novú operačnú doménu: v poradí piatu po operáciách, ktoré NATO prevádzkuje na súši, na mori, vo vzduchu a v online prostredí.Šéf slovenskej diplomacie aj s odkazom na nedávny výrok francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona oNATO uviedol, že na prebiehajúcej schôdzke ministrov zaznelo silné posolstvo jednoty s tým, že Aliancia naďalej zostáva garantom bezpečnosti.uviedol Lajčák.Jeho nemecký rezortný kolega Heiko Maas navrhol zriadiť expertnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať strategickým smerovaním Aliancie. Spresnil, že by malo ísť o akúsipod vedením generálneho tajomníka, ktorá by aj za pomoci expertov z prostredia mimo NATO diskutovala o hlavných aktuálnych výzvach a odpovediach na ne.zdôraznil Lajčák a dodal, že tak urobila veľká väčšina ministrov.(spravodajca TASR Jaromír Novak)