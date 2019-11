V dedine Blackhall Colliery nachádzajú na uliciach zväzky bankoviek

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 20. novembra (TASR) - Britská dedinka Blackhall Colliery, ktorá sa v minulosti zviditeľnila, keď sa jej pláž objavila vo filme Zastavte Cartera z roku 1971, zápasí rovnako ako mnohé ďalšie bývalé banské dediny na severovýchode Anglicka s ekonomickými ťažkosťami. V ostatnom čase sa však na jej uliciach objavujú záhadné zväzky bankoviek, informovala v stredu agentúra AFP.Polícia grófstva Durham, v ktorom dedina leží, uviedla, že na uliciach za ostatných päť rokov našli 13 takýchto zväzkov. V každom z nich bolo 2000 libier v 20 librových bankovkách, takže ich celková hodnota dosahuje 26.000 libier (30.300 eur).povedal detektív John Forster.Zatiaľ posledný zväzok bankoviek objavili v pondelok. Išlo pritom už o štvrtý takýto nález v tomto roku.Detektív Forster uviedol, že vyšetrovanie prípadu dosiaľ nijakú odpoveď neprinieslo, obyvateľov Blackhall Colliery však pochválil za to, akéhoprejavili, keď nájdené bankovky odovzdali. Viaceré britské médiá v súvislosti s týmto javom dedinu označili za najpoctivejšie miesto v Británii.Samotní dedinčania pre denník The Guardian vyjadrili špekulácie, že záhadný darca by mohol byť, či dokonca akými miestnym Santa Clausom.Dedina Blackhall Colliery zápasí s ekonomickými ťažkosťami, podobne ako aj iné bývalé banské oblasti, už od 80. rokov minulého storočia, keď v nej ukončili ťažbu uhlia.