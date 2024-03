Lajčák: Voľby do Európskeho parlamentu ovplyvňujú život na Slovensku podstatne viac, ako si občania uvedomujú

Pätnásť poslancov zo Slovenska

Zanedbané vzdelávanie o Európskej únii

13.3.2024 (SITA.sk) - Voľby do Európskeho parlamentu ovplyvňujú život na Slovensku podstatne viac, ako si občania uvedomujú. Europarlament hrá v prijímaní európskych rozhodnutí dôležitú úlohu.Uviedol to slovenský diplomat a osobitný predstaviteľ Európskej únie pre dialóg Priština a Belehrad a ďalšie regionálne otázky západného Balkánu Miroslav Lajčák v relácii Okno do sveta , ktorú pripravuje agentúra SITA.Lajčák zdôraznil, že nálady, politické strany a ideológia prevažujúca v europarlamente sa výrazne podpisujú na tom, akú politiku parlament vedie. V Európskom parlamente oficiálne zasadá 750 poslancov plus predseda. Všetci poslanci sú navyše rozdelení do „politických rodín".„Človek si môže povedať, čo už v tom parlamente našich 15 poslancov zmení? Avšak vetu, čo už môj hlas zmení, si môže povedať aj pred parlamentnými voľbami. Keď si kritická masa ľudí povie, čo už môj hlas zmení, tak už to potom zmení výsledok volieb," tvrdí Lajčák.Zároveň by si prial, aby debata o eurovoľbách bola menej prvoplánová a v niektorých prípadoch až primitívna, aby kandidáti dokázali riadne vysvetliť, prečo sú voľby do Európskeho parlamentu také dôležité.Slovenský diplomat je súčasne toho názoru, že Slovensko zanedbalo vzdelávanie o Európskej únii, o úlohách Európskeho parlamentu, Európskej rady či Európskej komisie . Povedomie o týchto záležitostiach je podľa Lajčáka na Slovensku mimoriadne nízke.„Zásadná téma, ako zvýšiť záujem ľudí o eurovoľby, aby si uvedomili, že sa ich to týka, že to nie je niekde tam v Bruseli, má priamy dopad na náš život na Slovensku. Nevyriešiš to jednou kampaňou," tvrdí Lajčák.