Vodič po autonehode zomrel v košickej nemocnici, autom narazil do zvodidiel (foto)

13.3.2024 (SITA.sk) - Vodič v Košiciach po autonehode zomrel v nemocnici. Muž narazil v utorok 12. marca podvečer okolo 17:30 do zvodidiel medzi Alpinkou a Čermeľom, a to pravou stranou vozidla.Auto následne zostalo stáť na mieste. Ako uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach , príčinou nehody 62-ročného muža mohla byť náhla zdravotná indispozícia.Záchranné zložky ho museli z vozidla vyprostiť násilím, vzhľadom na to, že sa nehýbal a nereagoval na podnety. Posádka RZP ho previezla do jednej z košických nemocníc, kde však skonal. Na určenie presnej príčiny smrti bola nariadená pitva.„Po ukončení potrebných procesných úkonov bolo v súvislosti s touto dopravnou nehodou začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. To, či za dopravnou nehodou stála naozaj náhla zdravotná indispozícia, alebo iné okolnosti, môžu potvrdiť výsledky pitvy a ďalšie vyšetrovanie," uzavrela polícia.