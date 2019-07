Lajčák vystúpil na konferencii think tanku Atlantic Council

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Bratislava 18. júla (TASR) - Slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák vystúpil v stredu vo Washingtone ako jeden z hlavných rečníkov so záverečným prejavom na konferencii s názvom "USA a stredná Európa: Oslava ucelenej a slobodnej Európy, spoločné budovanie budúcnosti," ktorú zorganizoval renomovaný americký think tank Atlantic Council. TASR o tom vo štvrtok informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.Lajčák zdôraznil význam Nežnej revolúcie, ktorej 30. výročie si v tomto roku pripomenú v Slovenskej republike aj v Českej republike. V tejto súvislosti pripomenul, že na oslavy jej prvého výročia pricestoval v novembri 1990 do Prahy vtedajší americký prezident George Bush starší s manželkou Barbarou.uviedol slovenský minister a dodal, že aj keď sa nepodarilo úplne naplniť prezidentovu víziu, dôležitou súčasťou tohto poriadku boli a sú transatlantické vzťahy. Ich význam je dnes o to dôležitejší, keďže sa vraciame zo zlatej éry multilateralizmu, vrátane rešpektovania medzinárodného práva a hodnôt, späť k multipolarizmu.V čase, keď dochádza k častým nedorozumeniam medzi veľmocami, sa snažia na medzinárodnej scéne čoraz viac presadiť stredne silné štáty. To všetko je umocnené bezprecedentným napredovaním v oblasti vývoja technológií, vrátane informačných, ktoré sú zneužiteľné.upozornil Lajčák a dodal, že viac ako inokedy predtým je potrebné si jasne stanoviť, či západná civilizácia bude jedným z kľúčových hráčov na medzinárodnej scéne, alebo sa jej územie stane pomyselným hracím poľom. V tejto súvislosti vyzval na intenzívnejšiu spoluprácu na oboch brehoch Atlantiku pri zachovaní principiálnych hodnôt.zdôraznil šéf slovenskej diplomacie. Zároveň dodal, že svet je oveľa väčší, ako predstavuje transatlantický priestor, a preto je potrebné zasadiť sa o mierové riešenia na Ukrajine, v Sýrii, na Kórejskom polostrove, na západnom Balkáne či v iných častiach našej planéty a spoločnými silami bojovať aj proti rozmáhajúcemu sa medzinárodnému terorizmu. V tejto súvislosti vyzdvihol význam aj ďalších medzinárodných organizácií, osobitne Organizácie Spojeným národov a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorej Slovenská republika v tomto roku predsedá.