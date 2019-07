Do ukrajinského parlamentu by malo prejsť päť politických strán

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 18. júla (TASR) - Šancu dostať sa v nedeľných parlamentných voľbách do ukrajinského parlamentu má päť politických strán. Vyplýva to z prieskumu sociologického inštitútu Rejting, o ktorom vo štvrtok informovala agentúra Ukrinform.Prezidentskú stranu Sluha národa by podľa prieskumu volilo 49,5 percenta respondentov, ktorí sú už rozhodnutí a určite chcú ísť voliť. Na druhom mieste s veľkým odstupom skončila Opozičná platforma - Za život s 10,5 percenta.Za stranu Európska solidarita, na ktorej čele je exprezident Petro Porošenko, by hlasovalo 7,7 percenta opýtaných. Stranu Vlasť expremiérky Julije Tymošenkovej chce vo voľbách podporiť 6,9 percenta respondentov a stranu Hlas (Holos) 5,9 percenta opýtaných.Ostatné politické strany v prieskume dostali menej ako päťpercentnú podporu, ktorá je nutná pre vstup do parlamentu - Najvyššej rady.Predčasné parlamentné voľby sa na Ukrajine budú konať v nedeľu 21. júla, a to podľa zmiešaného systému: 225 mandátov bude rozdelených pomerným volebným systémom s jediným volebným obvodom a 225 väčšinovo - systémom relatívnej väčšiny.Priebeh volieb budú monitorovať aj zahraniční pozorovatelia. Ukrajinská Ústredná volebná komisia ich podľa agentúry Ukrinform zaregistrovala 1700.Ide o zástupcov Parlamentného zhromaždenia OBSE (PZ OBSE), Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), Parlamentného zhromaždenia NATO a Európskeho parlamentu.Misiu PZ OBSE bude viesť francúzska poslankyňa Sereine Mauborgneová, podľa ktorej súVyjadrila nádej, že predčasné parlamentné voľby na Ukrajine budú pokojné a podľa pravidiel politickej súťaže a žeUkrajinský minister vnútra Arsen Avakov informoval, že v deň volieb bude v službe viac ako 130.000 policajtov.Dodal tiež, že polícia preveruje viac ako 5000 podnetov na porušenie zákona o voľbách, ktoré dostala počas predvolebnej kampane. Ide okrem iného o kupovanie hlasov a antikampane na sociálnych sieťach, ktoré nie sú financované z fondov politických strán vyhradených na voľby.Okrem Ukrajiny sa bude o zložení Najvyššej rady rozhodovať aj v zahraničí - podľa informácií ÚVK je v cudzine možné voliť v 102 volebných miestnostiach.