Lajčák: Záujem vstúpiť do roka 2020 s dohodnutým rozpočtom EÚ

Na snímke slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrbské Pleso 12. októbra (TASR) – Záujem je, aby sme do roka 2020 vstúpili už s dohodnutým európskym rozpočtom. Rokovania by sa tak mohli ukončiť do konca tohto roka. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) to uviedol počas Globsec Tatra Summitu 2019, ktorý sa koná v týchto dňoch na Štrbskom Plese.V súčasnej fáze rokovaní o rozpočte je podľa Lajčáka prirodzené, že sa každý snaží presadzovať svoje záujmy.poznamenal.Finále rokovaní sa však podľa neho začne až po tom, ako bude sformovaná Európska komisia (EK).podotkol šéf slovenskej diplomacie.Momentálne je podľa Lajčáka výborná doba na to, aby sa hovorilo o európskych otázkach.dodal. Otázkou však podľa neho je, či sa to stihne tak, ako sa plánovalo, k 1. novembru. Za najväčšiu tému Lajčák považuje brexit.skonštatoval.V súvislosti s vojenskou operáciou Turecka v Sýrii zdôraznil, že nemôžeme akceptovať jazyk vydierania.vyhlásil Lajčák.