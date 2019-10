Moderné vozidlá predstavujú bezpečnostný problém pre nevidiacich

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Bratislava 12. októbra (TASR) - Narastajúci počet elektrických a hybridných vozidiel predstavuje bezpečnostný problém pre chodcov so zdravotným postihnutím, pretože pri nízkych rýchlostiach sú tieto vozidlá mimoriadne tiché. Poukázala na to Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).povedal Branislav Mamojka, predseda ÚNSS.Environmentálny prínos a znižovanie hlučnosti dopravy ÚNSS nespochybňuje, zavádzanie týchto vozidiel však pre nevidiacich a slabozrakých ľudí predstavuje riziko ohrozenia života a samostatnosti. Sluchom sa o prítomnosti a pohybe elektrického či hybridného vozidla dá získať len obmedzené množstvo informácií.Pred kolíziou však môže napríklad varovať systém, ktorý napodobňuje zvuk spaľovacieho motora. Takým systémom zvukovej signalizácie je Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), ktorý ÚNSS spomenula.Podľa Mamojku je tento systém užitočný pre všetkých. Aj človek, ktorý nemusí byť zrakovo postihnutý, si môže vozidlo nevšimnúť, ak k nemu prichádza odzadu. Vtedy je zvuk dôležitý na to, aby chodca upozornil.Pri príležitosti Svetového dňa bielej palice organizuje ÚNSS v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR desiaty ročník dopravno-preventívnej akcie. Zameriavajú sa najmä na zvýšenie bezpečnosti tých účastníkov cestnej premávky, ktorí sa pohybujú s bielou palicou.Spolu s mestskou políciou si bude ÚNSS v utorok (15. 10.) všímať nedostatočne označené výkopy, autá či reklamné pútače umiestnené napríklad na umelých vodiacich líniách, varovných či signálnych pásoch, ktoré nevidiacim a slabozrakým pomáhajú orientovať sa po verejných priestranstvách.