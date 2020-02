Lajčáka a Sakovú vyzývajú, aby sa zaujímali, prečo trvá doručenie hlasovacích lístkov tak dlho

Požiadavka OZ Srdcom doma

Združenie reagovalo aj na premiérove slová

13.2.2020 (Webnoviny.sk) - Občianske združenie (OZ) Srdcom doma v štvrtok vyzvalo ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nom. Smeru – SD) a ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer – SD), aby sa zaujímali o to, prečo trvá doručovanie hlasovacích lístkov pre Slovákov v zahraničí tak dlho.OZ tvrdí, že denne dostáva podnety od voličov, ktorí včas požiadali o možnosť voľby poštou zo zahraničia, no doteraz nedostali hlasovacie lístky. Niektorí z nich pritom o voľbu zo zahraničia požiadali ešte v novembri 2019.OZ Srdcom doma to uvádza v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslal predseda OZ Srdcom doma Samuel Zubo.Združenie žiada Lajčáka a Sakovú, aby sa situáciou zaoberali. „Do volieb zostávajú dva týždne. Aby sme predišli riziku, že hlasy zo zahraničia nebudú včas doručené na úrady deň pred voľbami, žiadame ministerstvo zahraničných vecí, aby v spolupráci s ministerstvom vnútra umožnili voličom v zahraničí odovzdanie zásielok na veľvyslanectvách v cudzine a ich doručenie do SR diplomatickou poštou. Na Slovensku by ich tieto ministerstvá rozoslali na svoje náklady príslušným obecným úradom,“ uviedol v tlačovej správe Zubo.OZ Srdcom doma zároveň reagovalo na slová premiéra Petra Pellegriniho (Smer – SD), ktorý vyzýval občanov v regiónoch, aby išli voliť a nedovolili o osude Slovenska rozhodnúť ľuďom, ktorí ani nežijú na Slovensku.„Zdôrazňujeme, že voľbu poštou využívajú všetci voliči bez ohľadu na to, kde žijú. Hovoriť o voličoch, ktorí volia poštou, ako o občanoch, ktorí žijú v zahraničí, je veľmi zjednodušujúce a nepravdivé tvrdenie, ktoré má podľa nášho názoru len rozdeľovať spoločnosť,“ dodal Zubo.Parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 29. februára. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00. Vo voľbách kandiduje 25 politických strán. O voľbu zo zahraničia bolo možné požiadať do polnoci 10. januára.