Pre zraneného lyžiara letel na Skalku vrtuľník, zrejme zišiel mimo vyznačenú zjazdovku

13.2.2020 (Webnoviny.sk) - Na pomoc 62-ročnému lyžiarovi letel dnes popoludní záchranársky vrtuľník z Banskej Bystrice do lyžiarskeho strediska Skalka pri Kremnici. Lyžiar pravdepodobne zišiel mimo vyznačenú zjazdovku a narazil do skál.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Zuzana Hopjaková, posádka vysadila lekára z paluby vrtuľníka pomocou navijaka."Lyžiar bol v starostlivosti privolaných horských záchranárov. Bol pri vedomí, sťažoval sa na výrazné bolesti chrbtice. Lekár leteckých záchranárov mu poskytol primárne ošetrenie, podal liečbu a následne bol z miesta evakuovaný pomocou lanovej techniky," uviedla hovorkyňa s tým, že počas medzipristátia ho záchranári preložili na palubu vrtuľníka.V stabilizovanom stave s podozrením na poranenie chrbtice bol zranený letecky prevezený do Fakultnej nemocnice. F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.