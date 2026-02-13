Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 13.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Arpád
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. februára 2026

Lajčákovu komunikáciu s Epsteinom vnímajú negatívne dve tretiny Slovákov, medzi nimi aj voliči vládnej koalície


Tagy: Bývalý minister zahraničných vecí Prieskum

Komunikáciu bývalého ministra zahraničných vecí a niekdajšieho premiérovho poradcu Miroslava Lajčáka s odsúdeným sexuálnym delikventom



Zdieľať
lajcak 676x451 13.2.2026 (SITA.sk) - Komunikáciu bývalého ministra zahraničných vecí a niekdajšieho premiérovho poradcu Miroslava Lajčáka s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom vnímajú negatívne viac ako dve tretiny (69 %) Slovákov. Lajčáka za jeho kontakty s Epsteinom odsúdilo 82 % voličov opozičných strán, ale aj 66 % voličov koalície. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS.

Kauza negatívne vplýva na vnímanie vlády


Približne polovica populácie (52 %) v prieskume potvrdila, že medializovaná kauza negatívne vplýva na ich vnímanie súčasnej vlády. Takýto názor zdieľajú viac ako tri štvrtiny voličov opozičných strán, ale aj necelá štvrtina voličov súčasnej vlády. Väčšina voličov strán vládnej koalície však tvrdí, že kauza nezmenila ich pohľad na vládu.

Kauza je obyvateľmi vnímaná prostredníctvom očakávaní, ktoré verejnosť kladie na osoby pôsobiace vo vysokých funkciách. Hoci prevažná časť populácie vyjadruje kritický pohľad, rozdiely medzi jednotlivými elektorátmi naznačujú, že interpretácia situácie závisí vo veľkej miere od širšieho politického kontextu. Pre časť verejnosti ide o tému spojenú s otázkami reputácie a dôvery, zatiaľ čo ďalšia časť ju vníma skôr ako epizódu,“ doplnil Michal Mislovič z NMS.

Očakávaný je vyšší štandard správania


Kauzu komunikácie Lajčáka s odsúdeným Epsteinom podľa prieskumu zaznamenali takmer tri štvrtiny Slovákov. Dve tretiny opýtaných tiež deklarovali, že od osôb, ktoré zastávajú vysoké verejné funkcie očakávajú vyšší štandard správania. Tento názor prevažne zastávajú voliči opozície, no stotožnila sa s ním aj nadpolovičná väčšina voličov koaličných strán. „Verejnosť tak potvrdzuje, že morálny rozmer výkonu verejnej funkcie vníma ako dôležitý, bez ohľadu na politickú preferenciu,“ doplnil Mislovič.

Podľa 15 % opýtaných je vo vysokých medzinárodných a diplomatických funkciách prirodzené, že človek prichádza do kontaktu s rôznymi typmi osobností. Tento názor je podľa prieskumu častejší medzi staršími ročníkmi a voličmi vládnej koalície.

Dáta zbierala výskumná agentúra cez Slovenský národný panel. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu vo veku nad 18 rokov. Dáta zbierali od 4. do 8. februára 2026. Prieskumu sa zúčastnilo 1 003 respondentov.


Zdroj: SITA.sk - Lajčákovu komunikáciu s Epsteinom vnímajú negatívne dve tretiny Slovákov, medzi nimi aj voliči vládnej koalície © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bývalý minister zahraničných vecí Prieskum
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Raši prijal na Bratislavskom hrade veľvyslancov krajín V4, odovzdal im pamätné plakety – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo investícií rozdelí viac ako 9,2 milióna eur do regiónov, podporí aj Ponitriansku cyklomagistrálu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 